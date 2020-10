Controllo ottico più efficiente di Cristiana Gamba

1' di lettura

Lasertecno propone strumenti e soluzioni innovative per il processo produttivo di cavi, tubi, profili e lavorazioni meccaniche in generale. Le apparecchiature realizzate da Lasertecno sfruttano diverse tecnologie, come ottiche e laser che, abbinate a specifici software, facilitando il miglioramento della qualità dei prodotti e simultaneamente la riduzione dei costi di produzione.

L’innovazione

Lasertecno ha sviluppato un sistema innovativo per il controllo ottico delle marcature in linea ad alte velocità (COM) su prodotti vari come, cavi, fili, tubi e simili. Il sistema proposto è quindi in grado di acquisire immagini delle marcature di piccole dimensioni, fino a 600 mt/min, elaborarle, comporle e verificarle secondo le normative e le richieste dei diversi progetti permettendo un minor spreco di tempo e risorse oltre ad una certificazione ulteriore sulla qualità del prodotto finale.