Controspionaggio e Ros: i retroscena dell’indagine sull’infiltrazione dei russi

Servizi segreti e polizia giudiziaria: due mondi separati, obiettivi diversi, gerarchie e ordinamenti autonomi. Ma le informazioni d’intelligence e quelle necessarie per un atto d’accusa in tribunale sono diventate flusso e intreccio continuo e inarrestabile nel caso dello spionaggio a favore dei russi svolto secondo la procura di Roma dal capitano di fregata Walter Biot, ora in carcere a Regina Coeli con accuse gravissime. Miriadi di appostamenti, intercettazioni, fotografie, microspie, carteggi, rapporti ai superiori, personale in allerta H 24-7/7 come si dice in gergo. Un percorso avvincente. Fragile, certo. A rischio di scoperta. Tutto svolto con il fiato sospeso. Poi, all’improvviso, con le dita incrociate, l’inevitabile blitz.

Non è ancora noto in che modo comincia il filo della ricerca informativa. Forse non si saprà mai. Un fatto è certo: si parte con l’attività d'intelligence cinque mesi fa. Tocca all’Aisi (Agenzia informazioni e sicurezza interna), diretta dal prefetto Mario Parente, con il braccio operativo del controspionaggio. Settore tolto con la legge di riforma n. 124 del 2007 all’Aise (Agenzia informazioni e servizi esterni), oggi guidato dal generale Gianni Caravelli, allora si chiamava Sismi. Se il servizio esterno segue un agente ostile all’estero, varcato il confine in Italia deve passare il fascicolo all’Aisi. La competizione tra le due agenzie resta, è come dire la Roma e la Lazio o il Milan e l’Inter. Il livello di collaborazione tra i due servizi dieci o venti anni fa era minimo, anche meno. Oggi, almeno il giusto, c’è.

L’Aisi, dunque, pedina Biot. Controlla il russo e i loro incontri. Raccoglie informazioni e arricchisce di continuo il fascicolo. Ogni passo falso di un’attività del genere può bruciare la procedura. L’appetito, però, vien mangiando anche con le informazioni raccolte. Bisogna vedere fino a che punto l’ufficiale di Marina si spinge nella frequentazione con la spia di Mosca. Lo sviluppo dei controlli aumenta il livello di qualità e quantità informativa. Ma il trascorrere del tempo incrementa il rischio dell’azione intelligence. Poi arriva una decisione non scontata. L’Aisi intende parlare e passare la questione, se condivisa, alla procura della Repubblica di Roma guidata da Michele Prestipino.

Da molti anni l’intelligence dialoga con gli inquirenti. Il confronto può essere proficuo per entrambi. Un sostenitore di questi processi è stato Mario Mori, direttore del Sisde, poi Aisi, dal 2001 al 2006. Grande amico, tra gli altri, di Ilda Boccassini, mitica pm e poi procuratore aggiunto a Milano. La vicenda dello spionaggio dell’ufficiale della Marina italiana a favore dei russi, però, è una questione politica. Anzi, geopolitica. Poteva essere risolta in via riservata tra le rispettive intelligence, sempre informate le autorità politiche superiori. Accertato il fatto, il nostro comparto avrebbe potuto trattare con i russi tempi, modalità e procedure per risolvere l’intesa anomala tra Biot e il funzionario di Mosca in servizio presso l’ambasciata a Roma. La decisione di andare in procura, invece, ha altre conseguenze. Non è escluso che fossero volute. É stata decisa, comunque, ad alto livello.

Di certo l’intelligence - Aisi, Aise e Dis, il Dipartimento informazione e sicurezza al comando del prefetto Gennaro Vecchione, che coordina - deve trasmettere sempre i dossier più urgenti e rilevanti al suo vertice. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, e l’autorità delegata ai servizi di informazione e sicurezza Franco Gabrielli. Scontato, in questo caso, il coinvolgimento del ministro della Difesa Lorenzo Guerini, e degli Affari Esteri Luigi Di Maio. Forse anche del titolare dell’Interno Luciana Lamorgese, per i profili di sicurezza nazionale. Trasmettere il fascicolo in procura assume quantomeno una conseguenza certa: la pubblicità della vicenda. L’arresto, com’è accaduto, sarebbe diventato noto, per forza di cose, e la storia di seguito. Avrebbe fatto il giro del mondo. Gli italiani, certo, sarebbero apparsi reclutabili da agenti esterni. Ma i russi con ogni evidenza risultavano cacciatori di segreti militari in casa d’altri. La scelta politica di mettere la questione in evidenza è un occhiolino strizzato a Washington. Un’ipotesi, certo. Ma plausibile.