Convenienza, flessibilità, prossimità: ecco come cambia l’assicurazione

5' di lettura

“Care”: convenience, advice, reach ovvero convenienza, consulenza e prossimità. Sono questi i concetti chiave che stanno rivoluzionando la domanda nel comparto assicurativo.

Tanto che oggi i clienti del comparto assicurativo non sono più titubanti quando si tratta di abbandonare una compagnia per rivolgersi a un fornitore di soluzioni Care più adatto: anzi, per la prima volta, il 50% dei clienti è disposto a prendere in considerazione la possibilità di stipulare una polizza assicurativa presso...