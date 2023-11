Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne: chi ha aderito, cosa prevede, come hanno votato i partiti

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica ha compiuto 12 anni l’11 maggio 2023. É entrata in vigore il 1° agosto 2014, ratificata solo da dieci Stati. La Convenzione del Consiglio d’Europa è stata approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 7 aprile 2011 e aperta alla firma l’11 maggio 2011 a Istanbul. Firmata dall’Unione europea il 13 giugno 2017 è poi rimasta in sospeso fino alla scorsa primavera per l’opposizione dei sei Stati. Poi nel 2023 l’Unione europea ha concluso il percorso di adesione alla Convenzione e l’ha ratificata senza l’unanimità, cosa che non impedisce al trattato di vincolare tutti i Paesi membri. L’Unione europea ha aderito alla convenzione di Istanbul il 1º ottobre 2023.

Una pietra miliare contro la violenza di genere

La Convenzione è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante per un quadro normativo completo a tutela delle donne contro la violenza, di qualsiasi forma. É composta da un preambolo, 81 articoli divisi in 12 capitoli e un allegato. Una pietra miliare contro la violenza di genere, a patto che ci sia un’evoluzione culturale nella società. L’applicabilità della Convenzione è prevista sia in tempo di pace, sia nelle situazioni di conflitto armato, circostanza che da sempre rappresenta un momento di feroci violenze sulle donne.

Amnesty: è il trattato di maggiore portata per affrontare la violenza contro le donne

Secondo Amnesty International è «il trattato internazionale di più vasta portata creato per affrontare la violenza contro le donne e la violenza domestica. Stabilisce gli standard minimi per i governi in Europa nella prevenzione, protezione e condanna della violenza contro le donne e della violenza domestica. Include obblighi per gli Stati di introdurre servizi di protezione e supporto per contrastare la violenza contro le donne, come per esempio un adeguato numero di rifugi, centri antiviolenza, linee telefoniche gratuite 24 ore su 24, consulenza psicologica e assistenza medica per vittime di violenza. Invita inoltre le autorità a garantire l’educazione all’uguaglianza di genere, alla sessualità e alle relazioni sane».

Astensione di Lega e Fdi nelle risoluzioni del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo il 10 maggio 2023 ha votato due risoluzioni per invitare l’Unione europea ad adottare la Convenzione: la prima con 472 favorevoli, 62 contrari e 72 astenuti, la seconda con 464 favorevoli, 81 contrari e 45 astenuti. Tra gli astenuti europarlamentari italiani di Lega e Fratelli d’Italia. Secondo il capo delegazione di Fdl una astensione legata alla non condivisione nel metodo del voto a maggioranza e nel merito per la preoccupazione che la Convenzione potesse essere strumentalizzata in relazione alle cosiddette tematiche del gender. Nella nota del capo delegazione di FdI si legge che «La Corte di Giustizia ha ben definito il perimetro dell’adesione alla Convenzione da parte dell’Ue: essa non può riguardare le materie che i Trattati attribuiscono alla competenza esclusiva degli Stati membri, come sappiamo essere l’educazione e il diritto di famiglia. Non esiste quindi alcuna possibilità che la Convenzione venga usata per imporre normative specifiche ai governi nazionali».

Chi erano i primi firmatari

Nel 2011 i firmatari originali del trattato erano Austria, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Montenegro, Portogallo, Slovacchia, Svezia e Turchia. Poi la ratifica è andata lentamente, tanto che solo il 1° ottobre 2023 è entrata in vigore. L’accordo è stato firmato da 45 paesi, ma ratificato (e dunque realmente entrato in vigore) solo da 20 di questi, tra cui l’Italia nel 2013. Gli Stati che hanno ratificato la Convenzione sono giuridicamente vincolati dalle sue disposizioni.