Conversazioni tra colleghi valide come prova per il licenziamento

Proprio a fronte del non agevole onere probatorio in capo al lavoratore, la giurisprudenza ha osservato come questo possa essere assolto mediante presunzioni e registrazioni delle conversazioni ma anche, in alcuni casi, attraverso una valutazione unitaria e globale, da parte del giudice, di tutti gli elementi prodotti in giudizio per escludere la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo oggettivo.

Nel caso esaminato dalla Cassazione nella sentenza 28398/2022, la lavoratrice era stata licenziata per giusta causa per aver violato alcune procedure aziendali interne di conservazione dei dati e, per provare l’intento ritorsivo del licenziamento subìto, aveva prodotto in giudizio le registrazioni di alcune conversazioni avvenute fra colleghi.

Sia il Tribunale di Salerno, sia la Corte d’Appello avevano ritenuto illegittimo il licenziamento intimato, rilevando come gli addebiti contestati alla dipendente non fossero connotati da un carattere di gravità tale da giustificare la sanzione espulsiva. È stata invece esclusa la natura ritorsiva del licenziamento per mancanza di prove a sostegno, dato che le registrazioni prodotte dalla lavoratrice - secondo i giudici di merito - non potevano essere considerate idonee a costituire fonte di prova, in quanto «abusive e illegittimamente captate e registrate».

La Cassazione ha invece accolto il ricorso incidentale della lavoratrice sulla natura ritorsiva del licenziamento, constatando come l’errore dei giudici fosse stato proprio quello di non indagare a fondo sulla ricorrenza dei requisiti per registrare in maniera legittima le conversazioni tra presenti, cosa che avrebbero dovuto fare, specialmente considerando quanto sia difficile in queste situazioni la prova dell’intento ritorsivo del datore di lavoro. Per dimostrare la ritorsività del licenziamento, la lavoratrice poteva legittimamente produrre in giudizio l’audio della conversazione con i colleghi, anche se registrata senza l’autorizzazione dei presenti. È l’articolo 24 del Codice della privacy, applicabile al caso specifico e richiamato dalla Corte, infatti, che permette di prescindere dal consenso dell’interessato, quando il trattamento dei dati personali sia necessario per far valere un diritto in sede giudiziale.