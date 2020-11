Conversione risparmio Danieli, gli azionisti dicono no Proposta bocciata dal 52,38% dell’assemblea speciale - L’azienda: «l’operazione non avrà luogo, ritirato il pagamento del dividendo extra da 1,20 euro» di Matteo Meneghello

(Alamy Stock Photo)

Passo falso per la proposta di conversione delle azioni risparmio di Danieli. L’assemblea speciale degli azionisti, riunita a valle dell’assemblea dei soci titolari di azioni ordinarie ha respinto la delibera in merito. L’operazione, a meno che l’azionista non modifichi la soglia di recesso-limite stabilita in 20 milioni di euro, è in un vicolo cieco e il piano di semplificazione societario ora dovrà eventualmente essere riproposto con nuovi termini.

All'assemblea speciale, riunita lo scorso...