Conversione verde per JpMorgan: crediti a oil&gas e automotive sotto la lente

Nel mirino degli ecologisti

Un recente studio di un gruppo di Ong capitanate da Rainforest Action Network denuncia JpMorgan come «il peggior banchiere del caos climatico»: tra il 2016 e il 2019, dunque dopo gli Accordi di Parigi, avrebbe foraggiato le fonti fossili con 269 miliardi di dollari, una cifra record che la colloca al primo posto nel mondo, con un distacco del 36% su Wells Fargo, seconda classificata.

Molte istituzioni finanziarie hanno già offerto il proprio contributo nella battaglia contro il cambiamento climatico. Blackrock, numero uno globale del risparmio gestito, ha compilato una lista nera di circa 250 società colpevoli di trascurare il rischio climatico e ne ha già punite 53 votando contro il management nelle assemblee dei soci.

L’anno scorso una quarantina di banche (quasi tutte europee) hanno dichiarato di voler ridurre l’impatto climatico dei portafogli e pochi giorni fa la Science Based Target Initiative, che si propone di definire obiettivi specifici per una serie di strumenti finanziari, ha raccolto decine di adesioni.

Petrolio, auto ed elettricità

Il prossimo passo di JpMorgan consisterà nel mettere sotto la lente tre categorie di clienti, che ritiene abbiano maggiori margini di progresso: le compagnie petrolifere, le case automobilistiche e le società attive nella generazione elettrica. La banca intende misurare per ciascuno la “carbon intensity”, ossia le emissioni di CO2 in rapporto alla produzione: un criterio che consente confronti omogenei, ma che alcuni esperti contestano in quanto rischia di essere inefficace per difendere il pianeta.

L’anno prossimo la banca Usa definirà un target preliminare per la decarbonizzazione al 2030 del portafoglio prestiti. Le “pagelle” assegnate ai clienti serviranno per indirizzarli verso le scelte giuste, anche in termini di trasparenza sul rischio clima. E chi non farà progressi prima o poi potrebbe vedersi chiudere i cordoni della borsa.