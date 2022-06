Conviene acquistare uno smartphone con gli operatori? Guida agli sconti

Il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G si trova in 30 rate a un totale di 1230, con un risparmio di 40 euro sul prezzo che ora si trova su Amazon.Lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G è a 270 euro in 30 rate, con un risparmio di 10 euro. L' iPhone SE 2022 ha un prezzo totale di 510 euro rateizzati e ora online nuovo si trova a 50 euro in meno.Idem l'Apple iPhone 13 Pro, a 1140 in rate, ma su Amazon costa 30 euro meno. Per l'offerta abbinata c'è una certa libertà, ma Tim consente l'acquisto a rate solo ac chi ha una linea fissa da almeno 12 mesi, una linea mobile da almeno o intende restare 30 mesi.

Vodafone

Vodafone ha offerte ora meno costose per gli smartphone, anche se questa è una variabile che tende a cambiare a seconda dei periodi dell'anno, con la capacità degli operatori di aggiudicarsi certi quantitativi di prodotti a prezzi più o meno convenienti.L'iPhone SE è a 462, in 24 rate, di cui 30 euro di anticipo.Il Galaxy s22 ultra 5g sta 964, in 24 rate, di cui 100 euro di anticipo. Lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 270 euro in 24 rate di cui 10 di anticipo. L'iPhone 13 pro 1060 euro in 24 rate di cui 100 di anticipo. Attenzione, questi sono i prezzi minimi, che cambiano a seconda del tipo di offerta che l'utente sceglie di abbinare. Aumenta la rata quanto più scende il prezzo del canone dell'offerta.

Iliad

Iliad ha storicamente l'offerta più povera. Al momento mostra solo iPhone e tutti esauriti. Comunque, l'IPhone se costava (quando era disponibile) 489 in 30 rate, di cui 99 euro di anticipo. Apple iPhone 13 Pro 1060 di cui 100 euro di anticipo. Di contro, genericamente Iliad ha offerte più economiche dei concorrenti.Come condizione legata alla sim, Iliad chiede di averne una da almeno tre mesi per attivare il pagamento a rate.

Wind Tre

Wind Tre per ogni modello presenta tre alternative a prezzo crescente, in base all'offerta abbinata (un po' come fa Vodafone).Galaxy ultra 5G parte da 860 euro di cui 200 euro di anticipo.Iphone 13 pro 1030 euro di cui 130 euro di .Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G a 110 euro (ma si sale 260 con l'offerta mobile meno costosa)Attivabili anche servizi opzionali come la protezione furto inclusa per i clienti che sottoscrivono una delle offerte Smart Pack Protect 5G con smartphone a rate; il servizio Reload, attivabile su tutti gli smartphone a listino, che permette di sostituire il telefono in un giorno. Per poter cambiare il proprio telefono top di gamma ogni anno con l'ultimo modello, c'è inoltre il servizio Reload Plus.

Un bilancio

Come si vede l'utente è costretto a un attento studio per scegliere la soluzione più vantaggiosa, tenendo conto non solo del prezzo del dispositivo desiderato, ma anche delle offerte mobili abbinabili. Alla fine si potrà così risparmiare o almeno ridurre l'esborso iniziale.