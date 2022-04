Conviene acquistare lo smartphone con gli operatori? Il caso dell’iPhone

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'iPhone 13 ci costa fino a 270 euro in meno se lo compriamo a rate con gli operatori telefonici. Il vantaggio quindi è doppio: la comodità delle rate e il risparmio. È quanto emerge da uno studio dell'Osservatorio SOStariffe.it. Ha analizzato tutte le principali soluzioni a disposizione degli utenti per acquistare a rate un nuovo iPhone 13 (considerando anche le varianti Pro) abbinandolo alla propria offerta mobile e dilazionando (in 24 o 30 mesi, in base all'operatore scelto) il pagamento dello smartphone.

Che si risparmi sull'acquisto di smartphone grazie alle offerte degli operatori può non sembrare una novità. Storicamente in effetti c'è stata questa possibilità; tuttavia, negli ultimi anni, complice la crisi finanziaria del settore mobile, gli sconti si sono ridotti, fino ad annullarsi in qualche caso. È insomma ancora una buona notizia che sull'iPhone 13 gli operatori siano riusciti a sovvenzionare il terminale. E per alcune varianti della gamma iPhone 13 il risparmio è notevole. Attenzione però: a un'analisi più specifica delle singole offerte si scopre che solo alcune permettono risparmi grossi; altri ne hanno di molto più limitati o nulli. Il confronto con le offerte presentate dagli operatori di telefonia al lancio dei nuovi iPhone 13, inoltre, conferma il calo dei prezzi per alcune varianti della gamma di smartphone Apple negli ultimi sei mesi. Contestualmente, però, alcuni modelli hanno registrato un aumento di prezzo una volta terminate le offerte lancio.

iPhone 13 a rate: come funzionano le offerte degli operatori

Nel corso del tempo, queste offerte con telefono incluso sono restate invariate nella loro struttura. Per acquistare un nuovo iPhone 13 a rate è, quindi, possibile rivolgersi ad uno degli operatori che offre questa possibilità. Al momento tutti gli operatori mobili non virtuali ce l'hanno in listino (inclusa Iliad); anche questa è una novità rispetto all'anno scorso, quando ci sono stati problemi di fornitura e disponibilità.Con l'acquisto a rate, lo smartphone viene abbinato alla SIM ed all'offerta mobile attivata dal cliente. Il costo d'acquisto del dispositivo viene suddiviso in un anticipo e in 24 o 30 rate mensili, in base alle scelte commerciali del singolo provider.In caso di recesso prima della fine della rateizzazione potrebbero essere addebitati costi aggiuntivi, oltre alle rate residue. Il pagamento delle rate, di solito, avviene tramite un addebito mensile su carta di credito. Alcuni operatori propongono anche offerte con acquisto con finanziamento grazie ad offerte dedicate proposte da finanziarie partner. Più rara (per gli iPhone, in quanto solitamente disponibile per smartphone di fascia bassa) la possibilità di pagamento con carta di debito e conto corrente.

I risparmi nel dettaglio

Il risparmio c'è, come detto, varia però in base al modello di iPhone 13 scelto e va da un minimo del 6% fino ad un massimo del 15% rispetto al prezzo di listino. Il risparmio massimo è con l'iPhone 13 128 GB per cui è possibile risparmiare, in media, il 15% rispetto al listino (pari a quasi 140 euro) con le offerte degli operatori.Il risparmio percentuale minimo riguarda, invece, iPhone 13 Pro Max 512 GB. In media, infatti, è possibile ottenere un risparmio del 6% sul listino (pari a circa 106 euro). Il risparmio minimo ottenibile rispetto al listino è, invece, di 79 euro scegliendo iPhone 13 Pro 128 GB. Queste sono le medie elaborate da SosTariffe.Con un'analisi delle singole offerte degli operatori scopriamo però che con Vodafone e Wind 3 si toccano punte di 200-270 euro su iPhone 13 e 150-160 circa su iPhone 13 Pro e Max. Con Tim si risparmia solo su iPhone 13 (60-70 euro per i clienti con fisso, altrimenti 30-50 euro).Con Iliad si risparmiano solo 10 euro.

Alcuni modelli di iPhone 13 costano di meno rispetto al lancio, altri di più.

La gamma iPhone 13 è disponibile sul mercato italiano dallo scorso autunno. Lo studio ha, quindi, confrontato le offerte con iPhone a rate degli operatori dello scorso mese di ottobre 2021 con quelle di marzo 2022. L'analisi dei dati raccolti conferma che, per alcuni modelli della gamma di Apple, i costi medi sono in calo. La riduzione di prezzo più significativa riguarda l'iPhone 13 128 GB. Il modello è passato da un costo medio di oltre 831 euro dello scorso ottobre ad un costo medio di 802 euro di marzo 2022 (considerando la somma dell'anticipo e delle rate). Per alcuni modelli, invece, i prezzi sono aumentati rispetto alle offerte presentate in occasione del lancio. I rincari maggiori vengono registrati da iPhone 13 Pro 256 GB (+53,76 euro di spesa complessiva) e da iPhone 13 Pro Max 512 GB (+58,43 euro).