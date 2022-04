Conviene fare causa? A dircelo sarà la banca dati con le sentenze civili e fiscali

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le decisioni di merito civili e tributarie raccolte in banche dati digitali, ad accesso libero e gratuito, consultabili con gli strumenti dell’Intelligenza artificiale (Ia). È il traguardo dei progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) a cui stanno lavorando, per le sentenze civili, il ministero della Giustizia e, sul fronte fiscale, il Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria (Cpgt) e la Direzione tributaria del ministero dell’Economia. A differire sono i tempi del debutto: il progetto tributario potrebbe entrare in funzione a gennaio 2023, mentre la deadline per il civile è al 31 dicembre 2023.

Si tratta di strumenti potenzialmente molto utili per operatori e cittadini, che, consultando le decisioni rese in casi simili al loro, potranno valutare se conviene o no “fare causa”.

IL PESO DELLA TELEMATICA

Giustizia civile

La banca dati del merito civile, in agenda da anni, potrebbe ora concretizzarsi. È infatti entrata tra le milestone del Pnrr. Sarà liberamente consultabile e per le ricerche saranno utilizzate tecniche di riconoscimento del linguaggio naturale (Nlp). A realizzarla contribuiranno gli addetti all’ufficio per il processo, assunti a termine proprio con i fondi del Pnrr (i primi 8.171 sono entrati in servizio a inizio 2022).

Sempre nel quadro del Pnrr, il ministero sta lavorando per realizzare (entro il 30 giugno 2016) il Data Lake giustizia, articolato in sei “sistemi di conoscenza”, con l’obiettivo di estrarre informazioni dai dati raccolti. Saranno tra l’altro utilizzati algoritmi di Ia per individuare gli orientamenti giurisprudenziali.

Database locali

Nell’attesa del database nazionale, negli anni scorsi, sono fioriti i progetti territoriali. A partire da quello realizzato a Brescia da Corte d’appello, Tribunale e Università sotto la regia del Presidente della Corte d’appello, Claudio Castelli: sul sito dell’ateneo è online una piattaforma che raccoglie le sentenze più significative degli uffici giudiziari di Brescia nelle materie economia e lavoro.