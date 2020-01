Convivenza? No, grazie. Quanto costa essere una coppia “Lat” (living apart together)

Si passa poi al capitolo bollette: se una coppia che convive spende in media 185 euro, i due partner non conviventi spenderanno a testa 155 euro (ossia 310 euro a coppia). Idem per la spesa: se due persone che abitano sotto lo stesso tetto spendono al mese 340 euro, le coppie “Lat” spendono 520 euro (260 euro a testa).

Eppure, nonostante l’antieconomicità evidente, sempre più italiani scelgono di non convivere: secondo l’Istat il numero di nuclei familiari composti da una sola persona sono in aumento costante. Dal 30,6% del 2014 siamo passati al 31,1% nel 2015, poi al 31,6 del 2016, al 31,9 del 2017 per poi balzare al 33% nel 2018.

In pratica, una casa su 3 è abitata da una sola persona. L’Istat non ci dice se si tratta di un single “puro” o di un “Lat”, ma la tendenza proveniente dall’estero ci mostra che anche in Italia sono in aumento le coppie di eterni fidanzati che scelgono di non andare mai a convivere.

Lo fanno perché non vogliono rinunciare ai propri spazi («I love you but I love my place, too», si legge nell’introduzione del libro “Living apart together - A new possibility for living couples” di Linda Breault e Dianne Gillespie); lo fanno perché non vogliono perdere il gusto di vedersi solo quando se ne ha voglia (per scelta e non per dovere, dunque); lo fanno per dare all’altro senza la versione migliore di sé.

Quanto vale, dunque, il preservare la coppia dalla noia della routine quotidiana? Come recita un noto spot, “non ha prezzo”.