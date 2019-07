Convivere con gli indici: ecco i passi essenziali

Adeguamento . Per migliorare il profilo di affidabilità i contribuenti possono dichiarare ulteriori componenti positivi. Il livello di adeguamento è libero in quanto non vi è più il vincolo del ricavo congruo che era degli studi di settore. Il sistema Isa “spacchetta” l’analisi di affidabilità in relazione ai singoli indicatori e propone per ciascuna voce l’importo da integrare per massimizzare gli effetti della correzione in termini di punteggio. Se gli scostamenti sono su più livelli, l’integrazione maggiore assorbe anche quelle inferiori rimuovendo, spesso, diverse anomalie. La scommessa sugli Isa sta qui. Cogliere quando l’adeguamento può essere opportuno è indecifrabile a priori. Il sistema premiale cuba poco in termini di appeal. E lo spauracchio dei controlli rischia di essere, almeno nel primo anno, più uno spauracchio che un rischio.

Tempo . Resta il tanto tempo che gli Isa richiederanno agli operatori professionali. Per recuperare i dati. Per analizzare il risultato. Per parlare con i clienti. Per decidere cosa fare. Forse sopravvivenza è troppo. Ma sarà una bella lotta.