Cook attacca duramente i social: dalla diffusione di teorie complottiste «rischio catastrofe sociale»

Apple annuncia novità sui dati personali

Proprio nelle stesse ore, Apple ha rilasciato importanti aggiornamenti sul trattamento dei dati personali. Su tutti, l'App Tracking Transparency, che consentirà agli utenti di decidere che dati condividere con le varie applicazioni. «È il tempo della consapevolezza e del cambiamento», ha detto Cook, che ha comunque elogiato il GDPR.

«È tempo – aggiunto - di avere regole esaustive sulla privacy e nuovi accordi internazionali che sanciscano universalmente i principi di minimizzazione dei dati, conoscenza dell'utente, accesso dell'utente e sicurezza dei dati».

Poi l'impegno di Apple: «Abbiamo lavorato non solo per radicare ulteriormente i nostri principi sulla privacy, ma anche per innescare un cambiamento positivo in tutto il settore. Consapevoli che alla base della privacy ci sia la sicurezza, abbiamo più volte sostenuto l'importanza di adottare una crittografia forte e priva di backdoor. E adesso stiamo implementando nuovi requisiti per migliorare la privacy degli utenti in tutto l'ecosistema dell'App Store. Il primo è un'idea tanto semplice quanto rivoluzionaria: una sorta di tabella nutrizionale della privacy. Tutte le app, incluse le nostre, devono rendere note le loro pratiche per la raccolta dei dati e la gestione della privacy, e queste informazioni vengono riportate sull'App Store in modo chiaro e facilmente fruibile dall'utente».

Il secondo si chiama App Tracking Transparency «e nasce dalla volontà di ridare il controllo agli utenti, perché abbiano voce in capitolo sull'utilizzo dei propri dati». Il Ceo di Apple si è detto convinto di come gli utenti, ad oggi, possano «non sapere che le app che usano per passare il tempo, tenersi in contatto con gli amici o trovare un ristorante, di fatto passano ad altri informazioni sulle foto che hanno scattato, sulle persone nel loro elenco di contatti, o dati di localizzazione che rivelano dove mangiano, dormono o pregano. Quando l'ATT sarà pienamente in vigore, gli utenti avranno voce in capitolo su questo tipo di tracciamento».

L'idea centrale di Cook, e quindi di Apple, è che «per funzionare», la tecnologia «non ha bisogno di grandi quantità di dati personali provenienti da decine di app e siti web diversi». E del resto «la pubblicità ne ha fatto a meno con successo per decenni». Se un'industria si basa «su contenuti ingannevoli, sullo sfruttamento dei dati e su scelte che in realtà scelte non sono, non merita la nostra approvazione».