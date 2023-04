Cooltura, la start up che aiuta i marchi di moda a spopolare su Tik Tok

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Per fare breccia tra i giovani con il marchio Diesel hanno scelto di raccontare il rapporto intimo e di affezione che si stabilisce con gli abiti preferiti che ciascuno di noi ha nell'armadio: in questo caso, capi in denim che dialogano con il loro proprietario, un creator inglese. Risultato: tre milioni di visualizzazioni nell'arco di una sola settimana. Per lanciare i cappotti di Marella hanno ingaggiato un'altra creator che li indossa scherzosamente, senza lesinare battute piene di humor. E il brand di Max Mara Fashion Group ha incassato sei milioni di visualizzazioni, di cui uno in appena dodici ore. «Il nostro motto è “umanizzare i brand”, con un linguaggio fresco e non patinato», dice Marielena Traverso, ingegnere aziendale e cofondatrice di Cooltura, l'agenzia di giovani creative (è infatti composta da 12 donne) che costruisce l'immagine di alcuni dei grandi marchi della moda italiana su Tik Tok.

TikTok e moda: così la piattaforma video ispira i compratori del futuro

Tutto con brevi filmati – durano meno di un minuto – che rompono un bel po' di schemi, per attrarre la generazione Zeta e i Millennials verso la moda, fra le prime industrie che si sono avvicinate a questa piattaforma per promuoversi sui social. Il video su Diesel, costituito da tre episodi, si è anche classificato tra i finalisti del Best Tik Tok Award del 2022. Un successo. Del resto questo social network, pensato come una forma di intrattenimento e diventato molto popolare in Italia negli ultimi due anni, ha già conquistato numerosi, altri grandi marchi. Tra i clienti di Cooltura ci sono anche Max Mara, Liu Jo, Hugo Boss, Superga, Rinascimento e Dodo, collezione del brand di gioielli Pomellato. E tutti stanno spopolando su una piattaforma che conta già 20 milioni di utenti, costituiti per il 40% dai ragazzi della generazione Zeta e per il 38% da adulti tra i 25 e i 44 anni, i cosiddetti Millennials.

Loading...

«Tik Tok non è più un social rivolto solo agli adolescenti», spiega Carolina Bin, altra cofondatrice dell'agenzia, una laurea in Business Management e marketing e una esperienza professionale precedente nel settore marketing di Vogue. Oggi Cooltura ha due sedi, una a Milano e una a Londra. E nonostante sia nata solo due anni fa ha già saputo farsi spazio nel mondo della moda e del luxury, specializzandosi. «Il nostro obiettivo è quello di raggiungere gli utenti di Tik Tok, che non sono più solo i giovanissimi, nella maniera più autentica, aiutando anche i brand a rapportarsi con il pubblico in modo meno artefatto - osserva Marielena Traverso -. Comunichiamo anche il luxury, che sembra irraggiungibile, privilegiando un contatto più diretto, giocando con i format e i trend del momento». Da quando è stata lanciata, Tik Tok ha superato i 3,5 miliardi di download a livello globale, con una media stimata di un miliardo di utenti attivi mensilmente, che visualizzano i video più popolari. Video che in questo caso spaziano dal racconto del backstage delle sfilate a filmati che diventano fonte di ispirazione per nuovi outfit. Ma non solo. Per Yoox, in occasione della Festa della Donna, Cooltura ha creato una campagna che celebra l'empowerment femminile con un linguaggio giocoso.