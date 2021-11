Cop26 al via a Glasgow. Johnson: se fallisce, fallisce il pianeta

8:52 Appello di Greta Thunberg ai leader mondiali diventa virale

«Tradimento». «Così i giovani in tutto il mondo definiscono l’incapacità dei nostri governi di ridurre le emissioni. E non c’è da sorprendersi». È quanto si legge in «un appello urgente» che Greta Thunberg, Vanessa Nakate, Dominika Lasota e Mitzi Tan stanno inviando «ai leader mondiali perché finalmente rispondano all’emergenza climatica». L’appello, pubblicato sul sito dell’ong Avaaz e diventato virale con oltre 700mila sottoscrizioni da tutto il mondo, punta a 750mila firme.

L’attivista svedese Greta Thumberd alla stazione centrale di Glasgow

«Come cittadini di tutto il Pianeta, vi chiediamo con urgenza di contrastare l’emergenza climatica. Non l’anno prossimo. Non il mese prossimo. Adesso» si legge nell’appello in cui si afferma che «possiamo ancora farcela. Possiamo ancora evitare le conseguenze peggiori, se siamo pronti a cambiare. Ci vuole una politica determinata, lungimirante e un enorme coraggio, ma vi ripagherà, perché il vostro impegno sarà sostenuto da miliardi di persone». “Siamo disastrosamente lontani dall’obiettivo cruciale di 1,5 gradi, mentre i governi di tutto il mondo addirittura accelerano la crisi, continuando a spendere miliardi per i combustibili fossili. Questa non è un’esercitazione. È codice rosso per la Terra».