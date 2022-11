Cop27, incontro di un’ora tra Meloni e al-Sisi. La premier: forte attenzione su casi Regeni e Zaki

Meloni-Sunak: risposta unitaria aggressione Ucraina

Nel colloquio Meloni e Sunak hanno discusso le principali sfide che la Comunità internazionale deve affrontare, prima fra tutte l’esigenza di una risposta unitaria all’aggressione russa all’Ucraina, e hanno sottolineato l’importanza della cooperazione tra Italia e Regno Unito in ambito G7 e Nato. Insieme l’Italia e il Regno Unito potranno rafforzare il legame transatlantico. Meloni e Sunak hanno inoltre ribadito la volontà di lavorare insieme per sviluppare ulteriormente le relazioni bilaterali tra Roma e Londra.

Il numero 10 di Downing Street ha riferito che nel loro incontro Sunak e Meloni hanno avuto «una discussione positiva su una serie di questioni e priorità condivise, compresa la lotta all’immigrazione illegale e alle gang dedite al traffico di esseri umani».



Incontro con il premier Etiopia: rafforzare legami su energia

Meloni ha avuto un incontro bilaterale anche con il primo ministro etiope, Abiy Ahmed. Palazzo Chigi riferisce che il premier ha espresso soddisfazione per la recente conclusione dell’“accordo per una pace duratura attraverso la cessazione delle ostilità» tra il Governo etiopico e il Fronte di Liberazione del Popolo Tigrino e ha sottolineato l’importanza di una sua efficace attuazione per il bene del popolo etiopico e la stabilità del Corno d’Africa. Meloni e Abiy hanno richiamato gli storici rapporti bilaterali e discusso delle opportunità di rafforzamento dei legami economici soprattutto in campo energetico. Meloni ha sottolineato come la collaborazione con l’Africa sia centrale per la politica estera italiana.

Piano Onu per allarmi meteo in ogni Paese nel 2027

Costerà l’equivalente di 50 centesimi all’anno per persona per i prossimi 5 anni raggiungere tutti gli abitanti della Terra con allarmi tempestivi contro gli eventi meteo estremi, ma ridurrà i danni del 30%. Il progetto “Primo allarme per tutti”, preparato dalla Organizzazione meteorologica mondiale e da altri partner, è stato presentato dal segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, alla Cop27 di Sharm el-Sheikh. Il progetto, che richiede un investimento di 3,1 miliardi di dollari fra il 2023 e il 2027, ha già il sostegno di 50 Stati e guarda alle conseguenze climatiche: tempeste, ondate di calore, alluvioni e siccità.