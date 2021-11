Svolta alla Cop26: Usa e Cina si impegnano a lavorare insieme sul clima

Il documento indica poi al 2030 la data entro la quale tagliare le emissioni di CO2 del 45% rispetto ai livelli del 2010 (la Ue ha un obiettivo del 55% rispetto ai livelli del 1990). Lo “zero netto” dovrebbe essere raggiunto entro la metà del secolo, un linguaggio analogo a quello usato nel comunicato finale del G20 di Roma. Ma l’India ha già dichiarato che non lo farà prima del 2070. Russia, Cina, Arabia Saudita puntano al 2060.

La bozza prova a tenere vivi gli obiettivi di Parigi e li ribadisce: limitare ben sotto 2 gradi e attorno a 1,5 l’aumento delle temperature del pianeta. Una lunga serie di report scientifici, usciti anche in questi giorni, prevedono aumenti superiori ai 2 gradi.

Il documento esorta i Paesi sviluppati a «incrementare urgentemente» il sostegno finanziario a quelli in via di sviluppo per rispondere alle loro esigenze di adattamento al climate change. Prima tappa: rispettare la promessa di mobilitare 100 miliardi di dollari l’anno. Lo si doveva fare il 2020, ci si riuscirà forse tra il 2022 e il 2023.



Il fronte delle fossili

Il fuoco di sbarramento è iniziato subito. New Delhi si oppone alla richiesta di accelerare l'addio al carbone e ai sussidi sui combustibili fossili. Lo ha dichiarato il segretario all'Ambiente, Rameshwar Prasad Gupta. L’India pretende poi che siano i Paesi avanzati a finanziare la sua transizione energetica: New Delhi chiede mille miliardi di dollari entro il 2030 solo per sé, per consentirle di investire in energia pulita e rispondere all'impatto del climate change. Il Governo indiano non presenterà un piano climatico aggiornato, fino a quando non vedrà un impegno concreto su quei fondi. Quello attuale risale al 2015.Il Subcontinente è terzo al mondo per emissioni di CO2, ma lamenta che, storicamente, sono i Paesi sviluppati ad avere la maggiore responsabilità per il global warming.

Anche il Brasile chiede di più ai Paesi avanzati sul fronte degli aiuti, come fanno a gran voce le economie a basso reddito: i 100 miliardi di dollari promessi nel 2009 «non sono più sufficienti per consentire al mondo di costruire una nuova economia verde, con una transizione sostenibile», ha detto il ministro per l’Ambiente brasiliano, Joaquim Leite.