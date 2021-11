Cop 26, a Glasgow si negozia a oltranza per un accordo sul climate change

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le lancette corrono e i tempi regolamentari sono scaduti. La Cop26 di Glasgow doveva chiudere i battenti alle 18 di venerdì 12 novembre, ma ormai sono necessari i supplementari per convincere i circa 200 Stati coinvolti ad arrivare a intese all’altezza della sfida posta dal climate change. La pressione è altissima, frutto dell’accentuata sensibilità sul tema e della mobilitazione di milioni di giovani di tutto il mondo, ispirati da Greta Thunberg. Si sono fatti sentire anche in Scozia.

Una nuova bozza di documento finale, cappello del pacchetto complessivo in discussione al vertice, è attesa per il mattino del 13 novembre. Si punta a chiudere in giornata.

Il nodo degli aiuti

Venerdì o sabato, il risultato della Cop26 «è solo un inizio» per il vicepresidente della Commissione Ue, Frans Timmermans. Il responsabile dell’Unione per le politiche sul clima ha sottolineato che occorre «creare fiducia, poiché non abbiamo ancora dato gli aiuti promessi» ai Paesi in via di sviluppo. Anche in prospettiva, quello economico resta uno degli ostacoli più ardui da superare. In altre parole: chi paga per la transizione energetica? Il dossier è stato al centro dei lavori di tutto il vertice, a cominciare dalle due giornate di interventi dei capi di Stato e di Governo, il 1° e il 2 novembre.

Nel 2009 i Paesi avanzati si erano impegnati a mobilitare 100 miliardi di dollari l’anno a favore di quelli a basso reddito. Ci si doveva arrivare nel 2020, ma ci si è fermati sotto i 90 (83-88 secondo l’Ocse). Alla vigilia del vertice mancava una manciata di miliardi, che scavano un solco profondo. La somma potrebbe essere raggiunta nel giro di uno o due anni. La somma potrebbe essere raggiunta entro il 2023. Timmermans, ha definito «deludente» il comportamento dei Paesi avanzati. «L’Unione Europea dà già ora 27 miliardi di dollari - ha detto - ed è pronta a esplorare la possibilità di sforzi ulteriori».

Sarà comunque solo un inizio: ne serviranno molti di più per aiutare i Paesi in via di sviluppo a trasformare i propri sistemi economici e per compensarli dei danni causati dal climate change, che ha già effetti drammatici soprattutto nelle nazioni a basso reddito e insulari (superando le resistenze Usa a disposizioni vincolanti).