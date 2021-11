Cop26, l’intesa: stop alla deforestazione entro il 2030

Ascolta la versione audio dell'articolo

I leader mondiali concluderanno oggi il loro summit di due giorni nell’ambito della Cop26 con una dichiarazione nella quale si impegnano a porre fine alla deforestazione entro il 2030 con un impegno da 19,2 miliardi di dollari. Lo rivela la stampa britannica anticipando, secondo quanto riferito da Downing Street, la dichiarazione di Boris Johnson in proposito. «Questi grandi ecosistemi brulicanti, queste cattedrali della natura, sono i polmoni del nostro pianeta», le parole del premier britannico. Tra i firmatari della Dichiarazione di Glasgow sulle foreste e la terrà anche Jair Bolsonaro, Xi Jinping e Vladimir Putin.

I punti dell’intesa

I paesi che firmeranno l’intesa - tra i quali Brasile, Russia, Cina, Indonesia e Repubblica Democratica del Congo - coprono circa l’85% delle foreste mondiali. Alcuni dei fondi andranno ai Paesi in via di sviluppo per ripristinare i terreni danneggiati, affrontare la piaga degli incendi boschivi e sostenere le comunità indigene. I governi di 28 paesi si impegneranno anche a rimuovere la deforestazione dal commercio globale di cibo e altri prodotti agricoli come l’olio di palma, la soia e il cacao. Queste sono tra le industrie che contribuiscono di più all’abbattimento degli alberi. Sarà, inoltre, istituito un fondo da 1,5 miliardi di dollari per proteggere la seconda foresta pluviale tropicale più grande del mondo, nel bacino del Congo.

Ultima giornata di lavori, poi la sigla

Oggi seconda e ultima giornata del World Leaders Summit alla Cop26 di Glasgow, la riunione dei capi di stato e di governo per annunciare gli impegni dei loro paesi per la decarbonizzazione. Sono attesi gli interventi del premier giapponese Fumio Kishida e del segretario di stato del Vaticano cardinal Piero Parolin. Il presidente Usa Joe Biden, che è intervenuto ieri, oggi rimane a Glasgow per una serie di bilaterali. Ripartirà per Washington in serata. Al termine del summit verrà formalmente approvato dai leader l’impegno comune per fermare la deforestazione.