Cop26, dal Papa a Greta, al principe Carlo, gli appelli ai leader mondiali per il clima

L’appello di Greta, Vanessa, Dominika e Mitzi

Hanno parlato di «tradimento» Greta Thunberg, Vanessa Nakate, Dominika Lasota e Mitzi Tan nell’appello inviati ai leader mondiali «perché finalmente rispondano all’emergenza climatica». Tradimento è la parola con la quale «i giovani in tutto il mondo definiscono l’incapacità dei nostri governi di ridurre le emissioni. E non c’è da sorprendersi», si legge nell’ appello urgente, pubblicato sul sito dell’ong Avaaz e diventato subito virale. «Come cittadini di tutto il Pianeta, vi chiediamo con urgenza di contrastare l’emergenza climatica. Non l’anno prossimo. Non il mese prossimo. Adesso» si legge. «Possiamo ancora farcela. Possiamo ancora evitare le conseguenze peggiori, se siamo pronti a cambiare. Ci vuole una politica determinata, lungimirante e un enorme coraggio, ma vi ripagherà, perché il vostro impegno sarà sostenuto da miliardi di persone». Nell’appello si legge che «siamo disastrosamente lontani dall’obiettivo cruciale di 1,5 gradi, mentre i governi di tutto il mondo addirittura accelerano la crisi, continuando a spendere miliardi per i combustibili fossili. Questa non è un’esercitazione. È codice rosso per la Terra. Milioni di persone soffriranno per la devastazione del nostro Pianeta. Le vostre decisioni causeranno o eviteranno questo scenario terrificante. Sta a voi scegliere».

Save the children: aumentare i finanziamenti per il clima nei Paesi più poveri

Save the children ha sottolineato come sulla crisi climatica, «nonostante le posizioni divergenti dei paesi del G20 su come affrontarla, si è giunti all'importante accordo di proseguire gli sforzi per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C sopra il livello preindustriale e si è inoltre riaffermato l’impegno assunto dai paesi sviluppati per raggiungere l’obiettivo di mobilitare 100 miliardi di dollari all’anno a supporto dei paesi in via di sviluppo». Un «messaggio incoraggiante» dai paesi del G20, responsabili di quasi l’80% delle emissioni globali, «soprattutto in vista della COP26 che si apre oggi. A Glasgow dovranno infatti essere intraprese azioni rapide, ambiziose e concrete per raggiungere questo obiettivo e aumentare i finanziamenti per il clima a sostegno dei Paesi più poveri. Aspetteremo che queste parole diventino concrete realtà».