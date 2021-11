La rabbia di Greta e dei giovani: la Cop26 un fallimento, noi esclusi

Ascolta la versione audio dell'articolo

«È chiaro a tutti che la CoP26 è un fallimento». Lo afferma Greta Thunberg dal palco di Glasgow, accusando i leader e i potenti del mondo di «sapere bene» ciò che stanno facendo: «bei discorsi» per nascondere «parole vuote e bla bla bla». La giovane attivista svedese denuncia la conferenza sul clima in corso in Scozia come quella che ha «escluso di più» le voci dal basso, dice che non si può affrontare la minaccia del cambiamento climatico «con gli stessi metodi» che hanno portato il mondo a doverla affrontare e accusa i delegati di far leva su «cavilli e statistiche incomplete» per salvaguardare «il business e lo status quo».

«Questo è il nostro futuro. Stanno negoziando sul nostro futuro e noi non abbiamo una sedia al tavolo», aveva detto poco prima Julia Horchos, 20enne studentessa del Boston College che nel pomeriggio di venerdì 5 novembre manifestava insieme a «un numero mai visto di giovani» secondo quanto riportano le agenzie.

Gli slogan delle migliaia di ragazzi presenti a Glasgow, in Scozia, sono lanciati all’indirizzo dei “grandi della Terra” riuniti per la conferenza sul clima Cop26 proprio mentre l’Oxfam diffonde dati preoccupanti: «Nel 2030 le emissioni di CO2 in atmosfera prodotte dall’1% più ricco della popolazione mondiale saranno 30 volte superiori ai livelli sostenibili per limitare l’aumento delle temperature globali entro 1,5 gradi rispetto all’era pre-industriale».

Greta Thunberg e le migliaia di manifestanti riuniti fuori dalla Cop26 accusano di inazione e di “greenwashing” i rappresentanti dei governi.

Dai paesi poveri l’accusa al Global North

A George Square nel centro di Glasgow, parlano giovani attivisti da paesi meno sviluppati: Colombia, Pakistan, Brasile, Uganda, Giamaica, Argentina, Papua. Tutti quanti raccontano storie di fame, disastri naturali, omicidi politici, e accusano il Global North, cioè i paesi ricchi, di sfruttare i loro paesi e di non aiutarli a combattere la crisi climatica, appoggiando invece i tiranni locali. Il capitalismo dei paesi sviluppati viene accusato da tutti questi attivisti di essere la causa della povertà dei loro paesi.