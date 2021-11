Cop26 al rush finale. Che cos’è l’iniziativa per lo stop a petrolio e metano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le lancette corrono e al termine dei tempi regolamentari mancano ormai solo poche ore. La Cop26 di Glasgow, da programma, dovrebbe chiudere i battenti venerdì 12 novembre, ma non è improbabile il ricorso ai supplementari per convincere i circa 200 Paesi coinvolti nei negoziati a siglare un accordo «ambizioso». L’intesa tra Stati Uniti e Cina, annunciata a sorpresa mercoledì, ha dato una forte spinta alle trattative.

Restano però molti nodi da risolvere. Per esempio sulla graduale eliminazione dei sussidi per i combustibili fossili. Il commissario Ue per il Clima, Frans Timmermans, ribadisce che l’impegno deve rimanere nella versione finale delle conclusioni della Cop26, rispondendo a quanti come India e Arabia Saudita frenano. «Rimuoverlo sarebbe un segnale estremamente, estremamente cattivo», ha detto.

Che cos’è l’iniziativa per lo stop su petrolio e gas

Un drappello di Paesi ha aderito l’11 novembre alla Beyond Oil and Gas Initiative (Boga), che prevede lo stop alle licenze e concessioni per nuove esplorazioni di giacimenti di petrolio e gas. L’iniziativa è stata promossa a settembre da Costa Rica e Danimarca. Nessun grande produttore di petrolio ha aderito. Non lo ha fatto nemmeno il Regno Unito, presidente della Cop26.

L’Italia, co-presidente del vertice, ha invece deciso di partecipare, per ora solo con lo status di «amico», nel solco tracciato dal pacchetto Ue «Fit for 55». A Glasgow, il ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha spiegato che «l’Italia su questo programma è perfino più avanti, siamo molto avanti sul phase out del carbone, sul gas abbiamo le idee chiare e abbiamo un grande piano per le rinnovabili, con 70miliardi di watt nei prossimi 9 anni, così da arrivare al 2030 con il 70% di energia elettrica pulita». «Il gas - ha aggiunto - è il vettore della transizione, sappiamo che servirà, ma piano piano andrà via, se saremo bravi sulle rinnovabili».

Oltre a Danimarca e Costa Rica, aderiscono in qualità di soci a pieno titolo Francia, Irlanda, Svezia, Groenlandia, Quebec e Galles. Questi Stati, si legge sul sito di Boga, «si impegnano a porre fine a nuove concessioni e licenze per la produzione e l’esplorazione di petrolio e gas», entro una data da stabilire.