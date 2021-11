Cop26, compromesso sul clima per salvare l’accordo di Parigi

Anche l’inviato speciale Usa per il clima, John Kerry, ha difeso i risultati delle trattative. Kerry si è molto speso a Glasgow ed è riuscito a gettare un ponte insperato nei confronti della Cina, con la dichiarazione congiunta siglata il 10 novembre. A Glasgow, ha detto, «stiamo facendo un passo nella giusta direzione». Più tardi, in conferenza stampa, Kerry ha alzato i toni: «L’accordo mostra un aggressivo aumento delle ambizioni, è molto significativo».

Delusione sugli aiuti

Ci sono poi i capitoli, le decisioni specifiche, che dovrebbero far fare passi avanti sull’applicazione dell’Accordo di Parigi, dalla borsa mondiale delle emissioni di CO2 al sistema di monitoraggio e implementazione dei target climatici, alla finanza per il clima.

Uno dei dossier più delicati, anche in prospettiva, è quello degli aiuti ai Paesi in via di sviluppo, per finanziare la transizione energetica e per coprire i danni già causati dal climate change. Non si è riusciti a centrare l’obiettivo dei 100 miliardi di dollari l’anno da mobilitare a favore dei Paesi a basso reddito. Una promessa fatta nel 2009 e scaduta nel 2020. Il patto di Glasgow esorta a raddoppiare i finanziamenti per l’adattamento entro il 2025. Si vedrà. Forte la delusione della Ue, che su questo punto si è spesa molto.



Il patto per il clima di Glasgow non riesce invece a garantire l’istituzione di un nuovo fondo per “riparare” i danni già causati dal climate change alle nazioni vulnerabili.

La borsa della CO2

Il passo avanti significativo c’è sul mercato globale delle emissioni di CO2, con regole che fanno avanzare lo stato di implementazione dell’articolo 6 dell’Accordo di Parigi. Si tratta di consentire ai Paesi di raggiungere, in parte, i loro obiettivi climatici acquistando quote di emissioni da Stati virtuosi. Il rovescio della medaglia è che regole troppo flessibili possono offrire scappatoie e compromettere i target climatici.