Cop26, un’intesa ai supplementari per rispondere alle sfide del climate change

Quanta fatica sul fondo ai Paesi in via di sviluppo

Un tema di particolare attrito, anche in prospettiva e al di là del risultato della Cop26, è quello degli aiuti ai Paesi in via di sviluppo. Nel 2009, le economie avanzate si erano impegnate a mobilitare 100 miliardi di dollari l'anno a favore di quelli a basso reddito. Ci si doveva arrivare nel 2020, ma ci si è fermati sotto i 90 (83-88 secondo l'Ocse). La somma potrebbe essere raggiunta nel giro di uno o due anni e forse superata nei successivi. Timmermans, ha definito «deludente» il comportamento dei Paesi avanzati. «L'Unione Europea dà già ora 27 miliardi di dollari - ha detto - ed è pronta a esplorare la possibilità di sforzi ulteriori».

È una questione di fiducia, come ormai riconoscono tutti. E come grida a gran voce il gruppo dei Paesi in via di sviluppo e con frustrazione palpabile i rappresentanti degli Stati insulari, quelli in prima linea sul fronte del climate change, insieme alle nazioni a basso reddito, le meno attrezzate per affrontare la transizione energetica e sostenere i danni del globale warming.

«Si tratta spesso di Paesi che oggi spendono 5 volte di più per il servizio del debito che per i finanziamenti per il clima e che sono in pericolo di crisi del debito, in un contesto già segnato dalla pandemia», ha detto in una intervista al Sole 24 Ore Laurence Tubiana una degli architetti dell’Accordo di Parigi del 2015 e direttrice della European Climate Foundation.

Venerdì 12, Unione Europea e Italia, co-presidente della Cop a guida britannica, stavano provando a mettere insieme una proposta che prevederebbe l’utilizzo dei diritti speciali di prelievo (Sdr) del Fondo monetario internazionale. Ad agosto l’Fmi ha emesso Sdr per 650 miliardi di dollari per rispondere all’emergenza Covid.

Si prova anche a far partire una sorta di «Dialogo di Glasgow» per aiutare economicamente i Paesi più vulnerabili a far fronte ai danni già sostenuti a causa del cambiamento climatico.