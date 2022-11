Cop27, piccolo accordo all’insegna del “meglio di non fare niente”

Lo spiega il presidente dell’Uganda, Yoweri Museveni, in una sua dura analisi pubblicata in agosto da «Newsweek». Nell’articolo Europe’s Failure to Meet Its Climate Goals Should Not Be Africa’s Problem,

Museveni critica l’ipocrisia occidentale di imporre paletti alle emissioni africane e al tempo stesso di investire nell’apertura di nuove miniere di carbone o nell’importazione di petrolio.

Così mentre noi rinunciamo alle auto a carburante dal 2035, nel resto del mondo il consumo di energie fossili cresce con quantità più alte delle rinnovabili e in 10 anni carbone, petrolio e metano fossile sono passati da 126mila a 136mila miliardi di chilowattora.

Il fondo per i danni climatici si chiama Loss&Damage, è stata l’intuizione negoziale europea ed è un’altra vittoria dei Paesi poveri, i quali potranno chiedere ai Paesi ricchi risarcimenti per alluvioni e carestie. Già nel 2009 la Cop15 di Copenaghen aveva varato un Climate Pledge da 100 miliardi di dollari l’anno, ma poi il suo adempimento è stato modestissimo. Un fallimento. Il nuovo fondo per ora non ha ancora regole; nell’anno a venire fino alla Cop28 di Dubai si dovrebbero definire modalità di funzionamento, si dovrebbero dettagliare le modalità di erogazione, si dovrebbero decidere quali Paesi dovrebbero finanziare il fondo e quali dovrebbero essere risarciti. I “dovrebbero” sono tanti.