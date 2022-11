Cop27, gli ultimi 8 anni sono stati i più caldi mai registrati

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si avvia a conclusione la prima giornata di Cop27. La conferenza mondiale sul clima apertasi oggi a Sharm el-Sheikh, in Egitto, affronterà anche il tema del finanziamento dei danni già causati dai cambiamenti climatici, secondo l’agenda approvata domenica mattina all’interno di un programma di lavori che si svilupperà fino al 18 novembre. I paesi poveri e vulnerabili, poco responsabili del riscaldamento globale ma molto esposti alle sue conseguenze, insistono da mesi affinché la questione dei danni sia ufficialmente inserita nell’agenda della Cop, mentre i Paesi ricchi sono stati molto riluttanti sulla questione.

Anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa al Vertice Cop27. Il suo arrivo al Centro Congressi è previsto lunedì mattina alle 9.30. Alle 12.15 parteciperà alla Cerimonia di apertura “Sharm El-Sheikh Climate Implementation Summit”, poi alla tavola rotonda “Just Transition”. E alle 18 circa interverrà nella Sessione Plenaria.

Berlino critica Egitto sui diritti umani

«Assumere una responsabilità globale significa soprattutto anche assumersi la responsabilità della tutela dei diritti umani. Tuttavia, la situazione dei diritti umani in Egitto non rende giustizia a tutto questo». Lo ha dichiarato in una nota Luise Amtsberg, Commissaria per i diritti umani del governo tedesco. Come esempio Amtsberg ha citato l’attivista per la democrazia Alaa Abd el-Fattah e il suo avvocato Mohammed al-Baker, entrambi «imprigionati in condizioni talvolta molto difficili». «La liberazione di Fattah, che è in grave pericolo a causa del suo sciopero della fame, così come di altri prigionieri politici, sarebbe un importante segnale che l’Egitto prende sul serio questa responsabilità», ha sottolineato Amtsberg.

L’allarme Oms

Intanto arriva l’allarme dell’Oms sui danni causati dalla crisi climatica «Si prevede che tra il 2030 e il 2050 il cambiamento climatico provocherà circa 250mila morti in più all’anno per malnutrizione», malattie come «malaria e diarrea» e «stress da caldo». E «si stima che entro il 2030 i costi dei soli danni diretti» del climate change «alla salute siano compresi tra 2 e 4 miliardi di dollari l’anno».

Nel giorno di debutto della Conferenza 2022 delle Nazioni Unite, in un “cupo promemoria” l’Organizzazione mondiale della sanità lancia un severo monito sulla necessità di agire subito, cogliendo l’occazione del summit come «un’opportunità cruciale per il mondo di riunirsi e impegnarsi nuovamente a mantenere vivo l’obiettivo dell’accordo di Parigi»: contenere il più possibile il riscaldamento globale entro 1,5°C.