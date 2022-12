Copasir, Guerini (Pd) eletto presidente. Donzelli (Fdi) vice

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il deputato del Pd Lorenzo Guerini - a quanto si apprende - è stato eletto presidente del Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) nel corso della riunione di oggi del Comitato, che conta dieci membri, equamente suddivisi tra maggioranza e opposizione. A quest’ultima per legge spetta la presidenza. Vicepresidente Giovanni Donzelli (Fdi). Il deputato Iv Ettore Rosato è stato eletto segretario del Copasir. Per Guerini si tratta di una seconda volta: aveva già guidato il Comitato parlamentare di controllo sull’intelligence nella prima parte della scorsa legislatura

Riunione slittata

La riunione avrebbe dovuto svolgersi la settimana scorsa, ma è saltata per una mancata intesa all’interno dell’opposizione cui spetta per legge la presidenza dell’organismo parlamentare di controllo sull’intelligence. La presidenza dell’organo spetta all’opposizione, che ha indicato per la guida del Comitato i dem Lorenzo Guerini. Con lui il Pd ha indicato anche Enrico Borghi. Per i 5 stelle siedono l’ex pm Roberto Scarpinato e Marco Pellegrini. Ma se per la presidenza l’accordo nell’opposizione ha retto subito, l’incertezza sembrava invece riguardare l’assegnazione della vicepresidenza, casella che dovrebbe essere ricoperta da un esponente della maggioranza.

Loading...

Giovanni Donzelli (Fdi) vicepresidente: clima serenissimi

Sgomberato il campo dalla candidatura della capogruppo al senato di Fi, Licia Ronzulli e del leghista Claudio Borghi, è dentro Fratelli d’Italia che doveva essete scelto il vicepresidente: Fdi ha portato nel Comitato Giovanni Donzelli, Andrea Augello e Angelo Rossi. È quindi tra loro tre che è stato scelto il candidato vice di Guerini.

«C'è stata un'espressione netta del Comitato, a larga maggioranza, sull'ufficio di presidenza. Ora iniziamo a lavorare» ha detto il deputato di Fdi Giovanni Donzelli, dopo la sua elezione a vicepresidente del Copasir, lasciando Palazzo San Macuto. «Clima serenissimo», ha continuato rispondendo a una domanda sulla riunione.

L’intreccio con la commissione Vigilanza

Il rinvio dell’operatività dell’organismo cominciava a essere un caso: doveva infatti essere nominato entro 20 giorni dalla proclamazione dei nuovi eletti. Non ha aiutato la definizione del dossier anche l’intreccio con l’avvio della Vigilanza Rai, l’altra Commissione che dovrebbe indicare una presidenza dell’opposizione. Il M5s intende portare un suo candidato ma su quella casella punta anche il terzo polo che candida Maria Elena Boschi. Il Movimento non ha invece ancora deciso il suo candidato: si parla di Riccardo Ricciardi o dell’ex ministro Stefano Patuanelli. Non ci sarebbe, invece, l’indicazione dell’ex sindaca di Torino, Chiara Appendino: il suo nome era circolato come possibile competitor di Boschi ma in ambienti 5 Stelle si esclude la sua candidatura.