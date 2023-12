Copenaghen: aromi e profumi con Campionati Mondiali del Caffè

Uno dei quartieri più antichi di Copenaghen si trasforma in un wonder contemporaneo e la presentazione della nuova Home of Carlsberg segna una tappa importante. Il Carlsberg City District si presenta come un’accattivante fusione di cultura, storia e architettura d’avanguardia, in grado di soddisfare i diversi interessi di tutti coloro che visitano questo dinamico quartiere. Radicato nel ricco patrimonio dell’illustre birrificio Carlsberg, il quartiere rende omaggio all’eredità di J.C. Jacobsen e della sua famiglia, invitando i visitatori a immergersi nella loro avvincente storia. La Home of Carlsberg appena inaugurata offre un’esperienza olistica che comprende un’area storica preservata, i maestosi cavalli del birrificio, una collezione di bottiglie d’epoca, deliziose degustazioni. Nel gennaio 2024, il museo di arte contemporanea e design Trapholt a Kolding – nel triangolo dello Jutland - inaugurerà una nuova mostra, ‘Shaping a pattern’, che unirà l’arte e lo sviluppo dei diritti della donna. A giugno invece Copenaghen ospita i Campionati Mondiali del Caffè 2024 al Bella Center dal 27 al 29 giugno. L’evento, organizzato dalla Speciality Coffee Association (SCA), sarà caratterizzato dagli attesissimi campionati mondiali di latte art e di torrefazione. Le città danesi di Aarhus e Copenaghen, che vantano torrefazioni leader nel settore come La Cabra, Stiller’s Coffee e Copenhagen Coffee Lab, oltre a rinomati locali come Coffee Collective, Prolog Coffee e April Coffee Roasters, invitano gli appassionati di caffè a gustare le loro migliori miscele. Da non trascurare nella vivace zona di Nyhavn. Il nuovissimo Parco dell’Opera. In tutta la zona ci sono numerose nuove aperture come la nuova “oasi urbana” Papiroen.

