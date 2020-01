Copenaghen capitale dei bambini: le 12 migliori attrazioni per famiglie Il turismo italiano nella città della Sirenetta (+137% tra il 2008 e il 2018) sta scoprendo la Copenaghen formato famiglia. Ecco come di Enrico Marro

(Wonderful Copenhagen)

7' di lettura

L’amore degli italiani per Copenaghen continua a battere nuovi record. Dal 2008 al 2018 il turismo tricolore nella città della Sirenetta è balzato in alto di quasi il 137%, contro una comunque ottima media internazionale di +96,4% (dati forniti al Sole 24 Ore da Wonderful Copenaghen, l’ente turistico locale), senza battute d’arresto nemmeno negli anni di crisi. Non tutti però sanno che la capitale danese è un vero e proprio paradiso per le famiglie e, in particolare, per i bambini, con i minori che entrano gratis in quasi tutti i musei e fino ai 12 anni viaggiano senza pagare sui mezzi pubblici se accompagnati da un adulto.

Nella città dove si trovano i due più antichi parchi divertimento del mondo, il turismo per famiglie rappresenta il 13% dei gruppi internazionali ma ben il 31% di quelli danesi, a riprova del fatto che esistono ancora enormi grandi spazi di crescita a livello globale per scoprire la Copenaghen versione family. Ma perché la città della Sirenetta è così amata dai piccoli viaggiatori? Abbiamo provato a selezionare le dodici migliori attrazioni. Eccole.

Copenhill è aperta tutto l’anno perché realizzata con una speciale pista sintetica costruita da un’azienda italiana (Arc)

Tra le novità delle ultime settimane c’è Copenhill, la pista da sci sul tetto del termovalorizzatore: sì, avete capito bene, uno ski resort sopra a un modernissimo ed elegante inceneritore alto 85 metri, disegnato dall’archistar danese Bjarke Ingels in nome della sostenibilità. Inaugurata il 4 ottobre scorso, Copenhill è aperta tutto l’anno perché realizzata con una speciale pista sintetica costruita da un’azienda italiana leader mondiale del settore, la Neveplast di Bergamo. Non mancano ovviamente skilift e tappeti, ma anche noleggio di attrezzature, maestri di sci e persino un piccolo rifugio in vetta. Il Time ha incoronato Copenhill come una delle mete più cool del 2019 per bambini.

Con le GoBoat elettriche alla scoperta dei canali (Wonderful Copenhagen)

Senza nulla togliere ai barconi turistici, ma vuoi mettere il divertimento di poter guidare un motoscafo elettrico a energia solare (costruito con plastica riciclata) tra gli affascinanti canali di Copenaghen? Per le GoBoat non c’è bisogno di patente: solo di voglia di divertirsi e di scoprire la capitale danese attraverso le sue vie d’acqua. L’idea è venuta nel 2014 a tre imprenditori danesi (Anders Ekelund Mørck, Kasper Eich-Romme e Carl Kai Rand) che ne hanno fatto un franchising di successo, con le GoBoat che oggi sono presenti anche in Australia, Croazia, Gran Bretagna e Svezia. Il molo principale è a Islands Brygge, in pieno centro. Le barche sono facilissime da guidare, ospitano fino a otto persone (anche i cani sono ammessi, anche se viene specificato che per loro non c’è il giubbotto salvagente) e al centro hanno un tavolo dove fare un picnic galleggiante con tutta la famiglia.

Il labirinto delle luci all’Experimentarium (David Trood, Wonderful Copenhagen)

Riaperto nel 2017 dopo un rinnovo totale, con i suoi quasi 12mila metri quadrati di mostre interattive distribuiti su quattro piani l’Experimentarium è un colossale paradiso per bambini di ogni età dedicato alla scienza. Mettete in programma una giornata intera perché il divertimento è assicurato: tra le 18 esposizioni interattive è da non perdere il “Bubblearium”, in cui fabbricare bolle di sapone di ogni forma e dimensione nelle quali “avvolgersi” completamente, ma anche la mostra per esplorare il corpo umano, il tunnel dei sensi e “The idea company”, dove costruire prototipi delle proprie invenzioni. Non mancano il Miniverset, area dedicata ai più piccoli da 1 a 5 anni di età, e l’enorme parco giochi all’aria aperta ospitato sul tetto della struttura. E che dire del cinema interattivo, dotato di sensori di movimento in modo da coinvolgere tutti gli spettatori nello show? L’Experimentarium si trova a Hellerup, a 15 minuti di treno dal centro di Copenaghen.