Copenaghen, così si scia sul termovalorizzatore con pista italiana

La pista sintetica, in plastica riciclabile e rigenerabile, è stata costruita dalla bergamasca Neveplast con materiali speciali in cinque sfumature di verde (foto Arc)

Così si scia sull’inceneritore

«Abbiamo sviluppato e brevettato un materiale plastico in grado di riprodurre le stesse sensazioni di una normale sciata - spiega Niccolò Bertocchi, uno dei fondatori di Neveplast - differenziandoci dai competitor grazie a tecnologie nuove e interamente made in Italy che, per esempio, hanno eliminato la necessità di dover bagnare la pista sintetica prima di utilizzarla». La sensazione di fare uno slalom a Copenhill, in mezzo ad alberi e vegetazione naturale (comprese le fragole selvatiche) ma con la skyline di Copenaghen intorno, è quella della neve artificiale dura e compatta del mattino, che viene fresata la sera precedente. «Con lo sci ben preparato permette di mantenere un ottimo controllo e anche di divertirsi parecchio», sottolinea con orgoglio Bertocchi.

Nel complesso dell'inceneritore di Copenaghen ci sono maestri di sci, noleggio di attrezzatura e persino un rifugio in vetta (foto Arc)

La trattativa per conquistare l’appalto di Copenhill è stata lunga e impegnativa. «I primi contatti risalgono al dicembre del 2011 - spiega ancora il fondatore di Neveplast - quando lo studio di architettura di Bjarke Ingels aveva in mente di utilizzare un prodotto completamente diverso dal nostro per realizzare le piste. Abbiamo lavorato duramente per cercare di assecondare i desideri del committente, sviluppando una miscela di Neveplast completamente nuova per poter essere posata sul tetto del termovalorizzatore. In Danimarca la normativa edilizia è infatti molto restrittiva e prevede l'uso di materiali antincendio sui tetti. Inoltre abbiamo sviluppato un materiale che non subisce dilatazione termica, quindi esteticamente molto più bello, realizzandolo in diverse tonalità di colore».

La pista di Copenhill, lunga circa 400 metri, è servita da quattro tra tappeti e skilift (foto Arc)

Il project manager di Copenhill, Patrick Gustafsson, ha fatto più di cinque anni di test in tutto il mondo (dall’Ungheria agli Stati Uniti, dalla Cina alla Gran Bretagna) per provare anche le piste dei competitor. Ma alla fine di questo slalom infinito, nel giugno del 2017 è stata l’azienda bergamasca ad aggiudicarsi il prestigioso appalto. «La collaborazione con lo studio Bjarke Ingels è stata molto proficua sia dal punto di vista professionale che da quello umano», sottolinea Bertocchi. Quanto alle pareti artificiali di arrampicata, con i loro 85 metri sono le più alte del mondo.

Destinato ad attrarre 300mila visitatori l'anno, Copenhill smaltisce circa 400mila tonnellate di rifiuti l'anno, garantendo elettricità a 60mila abitazioni e teleriscaldamento a 160mila case (foto Arc)

Il termovalorizzatore più particolare del mondo

Destinato secondo alcune stime ad attrarre 300mila visitatori l’anno, il nuovo termovalorizzatore di Copenaghen è alto 85 metri, lungo 200 e largo 60. L'impianto Amager Bakke, ora ribattezzato Copenhill, smaltisce circa 400mila tonnellate di rifiuti prodotti ogni anno da oltre 500mila abitanti e da almeno 46mila aziende, garantendo elettricità a 60mila abitazioni e teleriscaldamento a 160mila case.

Dopo che Bjarke Ingels ha vinto il concorso internazionale nel 2011, la costruzione dell'impianto è iniziata nel 2013. Il termovalorizzatore, il secondo più grande della Danimarca, è in funzione dal 2017 ed è dotato di uno dei sistemi di pulizia dei fumi più avanzati al mondo, tra l'altro con uno speciale catalizzatore per rimuovere il monossido di azoto. È costato oltre 600 milioni di euro. Regalando ai danesi, cittadini di un Paese dove l’altitudine massima è 171 metri, la possibilità di non dover “emigrare” in Svezia o sulle Alpi per concedersi uno slalom.