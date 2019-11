Copertura di autorimesse esterne di Marco Panzarella e Matteo Rezzonico

(OceanProd - stock.adobe.com)

Durante l'ultima assemblea di condominio è stato deliberato un intervento di ristrutturazione del tetto piano di copertura delle autorimesse esterne. Si tratta di autorimesse pertinenziali alle proprietà esclusive dei singoli condòmini. In che modo va ripartita la spesa?

Per la ripartizione delle spese trova applicazione il criterio del condominio o della comunione parziale, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1123 del Codice civile, secondo cui «qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità». Questi dovranno contribuire in proporzione ai rispettivi millesimi di proprietà.