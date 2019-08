Coperture da F1 per la Pagani Roadster Huayra BC

“Horacio Pagani pone sempre sfide affascinanti. Ogni volta che collaboriamo ci troviamo davanti a limiti da superare. Per noi sono stimoli molto utili che ci permettono di fare sperimentazione e sviluppo grazie ad un partner davvero straordinario. Pirelli ha nel Dna l'innovazione, la spinta a superarsi e a cercare nei prodotto l'eccellenza tecnologica. Lavorare con Pagani porta sempre qualcosa di nuovo”: così Marco Tronchetti Provera, ceo di Pirelli spiega le coperture della Huayra Roadster BC esposta a Pebble Beach. Un'auto da 800 cv che in curva genera 1,9 g con picchi di 2,2 g di accelerazione laterale. Prezzo 3,6 milioni di euro. Per la prima volta si sono studiate coperture grazie al modeling e alla simulazione predittiva, un pre-sviluppo virtuale che è il primo stadio in funzione delle dinamiche senza realizzare pneumatici reali.