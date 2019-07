Coperture misteriose? Inutile discutere di Flat tax

Credibile?

I Cinque Stelle preferirebbero agire sul cuneo fiscale, tagliando le tasse sui lavoratori. Salvini non è contrario in linea di principio e vede la possibilità di un mix. Naturalmente gli aumenti dell'iva vanno disinnescati a parere di entrambi i due vicepremier e dunque, come più volte richiamato dal ministro dell'Economia Giovanni Tria, occorre individuare, per iniziare, coperture finanziare alternative di 23 miliardi per il 2020.



Sulle coperture per abbassare la pressione fiscale (a meno che non si voglia operare in deficit e a debito) vige però, in realtà, il mistero più fitto sia che prenda quota un'operazione flat tax a tutto tondo sia che si finisca con il compromesso del mix flat tax-cuneo fiscale.



Ecco, le coperture. Quando qualcuno (magari a Palazzo Chigi, presente ovviamente il premier ed anche il ministro dell'Economia) scioglierà questo nodo, sapremo su cosa confrontarci davvero. Fino ad allora inseguiremo solo la leggenda della flat tax.