Coppa America: per Luna Rossa doppia vittoria sugli inglesi

(LunaRossa/Carlo Borlenghi)

Per conquistare la Prada Cup che seleziona gli sfidanti per il trofeo più prestigioso bisogna vincere sette prove: per domani notte sono in programma altre due regate

L'equipaggio di Luna Rossa ha vinto le prime due regate della Prada Cup, la competizione velica che ha sostituito la Louis Vuitton, e da cui emergerà lo sfidante dell'Emirates Team New Zealand nell'America's Cup 2021. Nella notte italiana, pomeriggio a Auckland, in Nuova Zelanda, ha battuto per due volte consecutive l'inglese Ineos, al termine di una gara svolta con buon vento e una tecnica impeccabile. Per conquistare la coppa bisogna vincere sette prove: per domani notte sono in programma altre due regate. Le previsioni meteo parlano di un vento leggermente più forte rispetto a oggi, attorno ai 12 nodi. L'appuntamento è alle 4 di notte per l'Italia, le 4 del pomeriggio a Auckland.

Luna Rossa ha conquistato apparentemente senza difficoltà le sue prime due vittorie, apparendo più sicura del team britannico nelle condizioni di vento molto leggero nella prima prova; nella seconda regata l'intensità del vento è leggermente aumentata, ma questo non è servito ai britannici per ribaltare la situazione. La ”Luna” ha navigato meglio e agli inglesi - che in precedenza avevano sempre vinto - va il vantaggio di una partenza migliore nella seconda regata.

Luna Rossa si è dimostrata forte e questo fa ben sperare per il prosieguo della finale di Prada Cup. Il team italiano, a questo punto, ha bisogno di altre cinque vittorie per accedere alla finale della 36/a America's Cup contro i neozelandesi; Ineos Team UK ne deve conquistare, invece, sette. Il meteo dei prossimi giorni sarà assai variabile e questo renderà più incerta la competizione. Luna Rossa ha vinto la prima regata con un distacco di 1'52”, nella seconda il divario è stato meno netto (26”), ma sostanziale.