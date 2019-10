Coppa America, varata a Cagliari la nuova Luna Rossa Terza fra le barche di classe AC75 sinora “lanciate”, la Luna Rossa costruita a Nembro e vista scendere in acqua a Cagliari si mostra molto diversa da Emirates Team New Zealand e da American Magic di Alex D'Agosta

Da oltre vent'anni il sogno di Patrizio Bertelli e Miuccia Prada è ancora lì, intatto e inossidabile: portare la Coppa America in Italia. Infatti, dopo aver assaggiato da vicino la finalissima del 2000 ad Auckland, che aveva tenuto la nazione con il fiato sospeso a lungo e, soprattutto, dopo aver costruito sei scafi IACC (la classe di scafi nati per questa competizione che ha avuto più successo e lungimiranza), più i catamarani AC45 e AC72 visti a San Francisco, oggi il team inizia una nuova era, quella della generazione di monoscafi “volanti”, celebrando un nuovo gioiello di una generazione senza precedenti.

Cerimonia classica al porto di Cagliari - Partecipata da alcune centinaia di persone, la cerimonia ha preso vita nella base del team dentro il porto di Cagliari. Sul trabattello necessariamente pochi personaggi di spicco. L'arcivescovo Arrigo Miglio per la benedizione, la madrina Miuccia Prada, Patrizio Bertelli, presidente di Luna Rossa Prada Pirelli team, Agostino Randazzo, presidente del Circolo della Vela Sicilia e Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato Pirelli e lo skipper, Max Sirena, presto cittadino onorario di Cagliari. Nonostante un po' di maestrale fastidioso per i partecipanti e per la stabilità dell'imbarcazione sulla gru, il battesimo è proceduto senza intoppi, con la bottiglia rotta al primo colpo.

La nuova Luna: un gioiello da scoprire - Terza fra le “monokitten” di classe AC75 sinora “lanciate”, la Luna Rossa costruita a Nembro (BG) e vista scendere in acqua a Cagliari si mostra molto diversa da Emirates Team New Zealand e da American Magic. Un colpo d'occhio evidente nelle linee di carena più essenziali, per non parlare di tanti più o meno visibili dettagli. Una terza “mistura” di forme, quindi, segno di una classe molto libera che non consente di far intuire chi possa o meno essere sulla strada giusta. La prua è più netta, dritta, quasi come le “vecchie” monocarena viste dal 1992 al 2007. A un terzo della lunghezza le linee iniziano a essere quasi irriconoscibili rispetto alle due concorrenti già viste e rispetto alla maggior parte delle altre barche da regata: non dimentichiamoci che sono scafi nati per “volare” a distanza dall’acqua, quindi la carena deve performare al meglio con il solo fluido “aria” sopra e sotto.

Al di là di infiniti giudizi e supposizioni già apparsi nei siti nautici più tecnici, l’aspetto in concreto più seducente è la sua verniciatura opaca. Caratteristica insolita per un oggetto nautico, molto bella e utile anche per avere migliori risultati fotografici. Che sia un aspetto pagante anche dal punto di vista funzionale è presto per dirlo: in Formula 1 ad esempio è stata adottata da alcuni team per tutt'altra ragione, cioè quella di non far attaccare i detriti persi dalle gomme durante la marcia. Ma sull'utilità di una diversa rugosità della vernice rispetto alle altre, quando l'aria è ovviamente molto meno viscosa dell'acqua, bisognerebbe chiederlo ai tecnici.