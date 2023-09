Coppa Davis, Arnaldi vince con Leo Borg: l’Italia va alle Finals di Malaga

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Matteo Arnaldi porta all'Italia il punto necessario per andare alle fasi finali di Malaga, a fine novembre: all'Unipol Arena di Bologna nella sfida contro la Svezia sconfigge Leo Borg (il figlio di Bjorn, numero 334 del mondo), per 6-4, 6-3. Una partita opaca e con tanti errori, come spesso sono i match delicati per la posta in palio e nei quali si è favoriti. Ma ciò che conta è il risultato, Arnaldi chiude al terzo match point e l'Italia si qualifica con il Canada, la prima del Gruppo A, in cui sono state eliminate Svezia e Cile.

Nel secondo singolare, a risultato acquisito, Lorenzo Sonego sconfigge Elias Ymer 6-4, 6-4. Nel doppio finale Bolelli e Musetti cedono a Bergevi e Goransson soltanto al terzo per 4-6, 7-6, 10-8. Intanto martedì alle 12 ci sarà il sorteggio delle squadre che si incroceranno a Malaga. All'Italia potrebbero toccare l'Olanda o la Gran Bretagna. Le altre squadre qualificate alle Finals sono Canada, Australia, Repubblica Ceca, Serbia, Finlandia.