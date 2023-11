Tennis, Italia leader mondiale: successo sportivo ed economico

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il successo del tennis italiano non è casuale. Gli investimenti effettuati in questi ultimi due decenni nelle strutture e nei grandi eventi hanno portato frutti sportivi, ma anche di carattere economico. Mentre campioni come Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi crescevano la Federazioni italiana tennis (oggi Fitp, in quanto si è aggiunto anche il padel) ha visto aumentare il suo giro d’affari del 900%: nel 2003, infatti, il valore della produzione era pari a 17 milioni; nel 2023 la proiezione è di entrate pari a 170 milioni di euro. I tesserati nello stesso periodo di tempo sono saliti da 140mila a oltre 600mila.

I grandi eventi

Un incremento costante che ha avuto il suo fiore all’occhiello negli Internazionali d’Italia a Roma (tra i Master 1000 con calendario allungato) e nelle Atp Finals di Torino. Senza dimenticare le finali della Coppa Davis ospitate per qualche anno a Bologna e quella della Next Gen fino all’anno scorso di casa a Milano. I ricavi degli Internazionali d’Italia sono passati da 1,6 a 21,5 nel giro di vent’anni, con un aumento pari al 1.250%. Le Atp Finals, il torneo di tennis più importante del circuito che la scorsa settimana ha visto gli otto migliori giocatori del ranking mondiale sfidarsi sul sintetico del Pala Alpitour, hanno avuto un impatto economico sul territorio superiore ai 230 milioni di euro, con un extra gettito per lo Stato, compreso nei 230, superiore ai 50 milioni e un effetto positivo anche sull’occupazione con 1500 posti di lavoro a tempo pieno creati per l’evento.

Loading...

Tennis, la Coppa Davis è italiana: ecco il match point di Sinner

Il fatturato delle Finals

Il giro d’affari delle Apt Finals di Torino nel 2023 è aumentato a 70 milioni di euro, considerando anzitutto i 22 milioni della biglietteria. In merito agli spettatori, su un totale di 166.470 biglietti vendibili ne sono stati acquistati 160.612 (il 60% in Italia e il 40 all’estero, soprattutto Svizzera, Germania e Inghilterra). Aggiungendo gli operatori della comunicazione, gli staff degli atleti e i posti riservati all’Atp e alle autorità si arriverà a un massimo di 171.097 presenze. Altri 18 milioni derivano dai contributi pubblici (15 dal Governo, uno e mezzo a testa dalla Regione Piemonte e dal Comune di Torino) e i restanti 30 dalla vendita degli spazi commerciali, dal merchandising, dagli sponsor, dai progetti speciali (come i poster dell’evento venduti come Nft) e dai diritti tv. Su quest’ultimo fronte, sono stati siglati accordi con 61 emittenti (tra cui le italiane Rai, Sky Italia e Super Tennis), garantendo una copertura globale in 179 Paesi.

Tennis, Coppa Davis: Italia in campo per la vittoria Photogallery28 foto Visualizza

Le prospettive

«È tutto il sistema tennis e padel in salute – ha spiegato subito dopo la fine delle gare a Torino, Binaghi – tra le due discipline negli ultimi anni sono stati creati ventimila nuovi posti di lavoro stabili». Quanto alle possibilità che le Atp Finals possano restare in Italia dopo la scadenza del 2025 Binaghi si dice fiducioso, «credo che ce la possiamo fare, certo non stiamo parlando di una piccola manifestazione; qua la volta scorsa c’erano quaranta fra le capitali mondiali più grosse del pianeta, è una manifestazione che ha una rilevanza anche mediatica mondiale straordinaria oltre che un grosso affare. Faremo di tutto per cercare di tenerla in Italia ma certo la concorrenza dei paesi arabi e di quelli asiatici passando per l’America sarà terribile».