Coppa Davis, l’Italia di Sinner vince contro l’Australia

Irresistibile Italia in Coppa Davis. La nostra nazionale vince la sua seconda Coppa Davis battendo l’Australia 2-0 nella finale di Malaga. Sinner e compagni (Musetti, Arnaldi, Sonego e Bolelli) hanno dunque segnato un’altra data storica per il tennis azzurro dopo la prima vittoria in Coppa Davis che risale al lontano 1976: allora Panatta, Barazzutti, Bertolucci e Zugarelli, guidati da Nicola Pietrangeli, tornarono vincitori da Santiago del Cile.

Nel secondo singolare, quello che ha portato la Coppa Davis in Italia dopo 47 anni, Jannik Sinner (4° nella classifica Atp) ha vinto contro Alex De Minaur (12°) il primo set 6-3 e il secondo 6-0. Due set (apparentemente) combattuti, vinti e che hanno evitato il bisogno di disputare il terzo incontro del doppio (Sinner-Sonego contro Purcell-Ebden). «È una gioia per gli italiani - spiega ancora sul campo Sinner - che sono venuti fino a qui a Malaga, e per tutti quelli che stanno a casa e hanno tifato per noi. È una cosa grande. In questa stagione abbiamo sofferto ma siamo una squadra unita, e ognuno di noi può sorridere di questo successo. Chiudere così la stagione è bellissimo, ci dà molta energia per preparare la prossima».

Nel primo singolare, invece, Matteo Arnaldi (44° nella classifica Atp) ha battuto Popyrin (40°) per 2-1: nel primo set l’azzurro ha vinto 7-5, nel secondo ha vinto Popyrin 6-2, mentre il terzo è finito 6-4 per il tennista tricolore.

(Photo by LLUIS GENE / AFP)

Un successo anche in tv

Il successo dell’Italia contro la Serbia nella semifinale di Coppa Davis si è tradotto anche in un grande successo di ascolti su Rai2. Il secondo incontro del pomeriggio di sabato 25 novembre - quello dell’impresa di Jannik Sinner contro Novak Djokovic - è stata visto dalle 15.04 alle 17.42 da 2 milioni 149mila spettatori, con uno share del 17%.

A seguire, dalle 18.23 alle 20.07, la vittoria decisiva di Sinner-Sonego in doppio contro Djokovic-Kecmanovic ha avuto un pubblico di 2 milioni 536mila spettatori con uno share del 15.7%.