Coppa Davis: l’Italia vince il doppio con l’Olanda, è in semifinale

Un’Italia targata Sinner va in semifinale in Coppa Davis a Malaga, superando l’Olanda per 2-1. Decisivo il punto portato da Jannik in singolare contro Tallon Griekspoor e poi quello del doppio in coppia con Lorenzo Sonego contro Wesley Koolhof e lo stesso Griekspoor.

La giornata si è aperta con la sconfitta di Matteo Arnaldi, che non è riuscito a trasformare uno dei tre match point a disposizione nel tiebreak del terzo set contro Botic Van de Zandschulp: l’olandese poi ha chiuso 9-7. Arnaldi era andato avanti nel primo set (ancora al tiebreak) e perso il secondo 6-3, dopo essere stato in equilibrio fino al tre pari. Il tennista sanremese è apparso meno lucido nei punti decisivi, cedendo alla tensione, a fronte del pragmatismo dell’olandese numero 51 del mondo.



A quel punto le speranze erano riposte in Sinner, che è sceso in campo concentrato e aggressivo e ha avuto ragione di un ottimo Griekspoor nel primo set soltanto al tiebreak, per poi passeggiare nel secondo – con l’avversario che aveva dato tutto – per 6-1 in venti minuti. A quel punto capitan Volandri, che aveva annunciato la coppia Bolelli-Sonego per il doppio, ha schierato il numero 4 del mondo con il torinese. E la scelta si è rivelata vincente: non è bastato all’Olanda poter contare su Koolhof, uno dei più forti doppisti del circuito, gli azzurri hanno prevalso 6-3, 6-4. Nel primo set la svolta arriva sul 4-3 e Koolhof alla battuta: Sinner e Sonego sono riusciti a risalire da 15-40 grazie a delle ottime risposte, poi Jannik ha chiuso i conti in un game in cui praticamente non si è giocato (due prime vincenti e un ace).

L’altoatesino ha mostrato tutto il repertorio, con al centro la sua risposta devastante, e risultando efficace anche a rete. Sonego ha fatto il suo, con attenzione, sfruttando lo schema che gli permette di spostarsi sul dritto e tenendo i suoi turni di servizio. Nel secondo set gli italiani avrebbero potuto rompere l’equilibrio già sull’1 pari quando, con Koolhof al servizio, hanno avuto due palle break per portarsi sul 2-1. La svolta arriva poco dopo: sul 3 pari, alla terza chance, la voleé di Griekspoor su una buona risposta di Sonego si ferma sul nastro e arriva il break, ancora ai danni di Koolhof. Si prosegue poi fino al 6-4. Sabato la semifinale con la vincente di Serbia-Gran Bretagna.