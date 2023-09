Coppa Davis, dopo polemiche e scambi di accuse parola al campo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dagli Us Open alla Coppa Davis, continua un settembre tennistico d'oro per gli appassionati. Con negli occhi la strabiliante vittoria di Novak Djokovic contro Daniil Medvedev a New York, i tifosi aspettano la Coppa Davis: l'Italia guidata da Volandri sarà in campo a Bologna nel gruppo A con Canada, Cile e Svezia. L'esordio è con i canadesi, campioni in carica, il 13 settembre alle 15.

Vigilia di fuoco

Gli azzurri convocati sono Musetti, Sonego, Arnaldi, Bolelli e Vavassori. Se Matteo Berrettini è fuori dalla rosa per l'infortunio alla caviglia destra negli Stati Uniti, le polemiche sono divampate su tutti gli altri fronti: Jannik Sinner, numero 7 del mondo, ha rinunciato dopo la dolorosa sconfitta al quinto set con Zverev sul cemento americano, una decisione presa con Vagnozzi & co per recuperare e arrivare al meglio alle Atp Finals di Torino a novembre. Scelta che – sulla scia dell'assenza alle scorse Olimpiadi – da molti non viene capita e apprezzata (le ultime critiche sono quelle del neo 90enne Nicola Pietrangeli, storico capitano della Davis vinta dall'Italia nel 1976 in Cile). Matteo Arnaldi, chiamato al posto di Sinner e forte del bel torneo giocato agli Us Open (dove è arrivato, a sorpresa, agli ottavi), promette bene. L'esclusione di Fabio Fognini decisa da Volandri a beneficio di Vavassori ha poi scatenato una rissa verbale, partita con le dichiarazioni sui social del giocatore, delusissimo per il mancato coinvolgimento, e proseguita da uno scambio al vetriolo tra Volandri e Barazzutti (il quale, secondo il capitano, in passato avrebbe in qualche modo favorito Fabio).

I pesi in campo

Non è un girone facile per l'Italia. Il Canada sulla carta appare meno temibile di quanto si potrebbe supporre perché non gioca Auger-Aliassime, ma ci sono sempre Shapolav (n. 31 del mondo) e poi il veterano Pospisil (classe 1990). Attenzione al Cile, che conta su Nicolas Jarry (22° nel ranking), Cristian Garin e due doppisti ben collaudati. La Svezia infine schiera Elias Ymer, Leo Borg (ci dice qualcosa, questo cognome?) Andre Goransson. Si qualificano le prime due squadre di ogni gruppo. Gli azzurri sono competitivi e la fase finale di Malaga, in programma dal 21 al 26 novembre, è comunque alla loro portata. Questo il calendario completo delle partite in onda su Sky e in streaming su Now:

•Martedì 12 settembre, ore 15: Svezia-Cile

•Mercoledì 13 settembre, ore 15: Canada-Italia;