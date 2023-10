Coppa Italia 2024-27, Mediaset vince sulla Rai

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo la Serie A, anche la Coppa Italia trova la sua casa. Che per il 2024-27 sarà Mediaset. Il gruppo di Cologno mette nel carniere i diritti audiovisivi di Coppa Italia e Supercoppa per il triennio 2024-2027. A quanto risulta al Sole 24 Ore l’operazione porterà nelle casse della Lega Serie A poco più di 51,8 milioni di euro. Che con la parte variabile salgono a 56. Estensibili a 58 con 2 milioni di costi di produzione. Meno dei 62 come base di partenza, ma più dei 48 milioni portati a casa nel triennio 2021-24.

Arrivati alla scadenza dell’offerta i club del massimo campionato, riuniti in videoconferenza, hanno quindi deciso su Coppa Italia e Supercoppa. Decisione che, a quanto ricostruito dal Sole 24 Ore, non sarebbe stata certo in bilico per il confronto fra le offerte. Ai 50,3 milioni dell’offerta iniziale di Rti si sono contrapposti 20 milioni da parte della Rai. Poi i 50,3 milioni sono arrivati a 51,825 milioni, cui aggiungere 3,8 milioni di bonus. Quanto alla parte variabile però sarebbe legata a parametri di ascolto: 6,5 milioni di spettatori per le semifinali e 8,5 milioni per la finale. Tutt’altro che uno scherzo.