Coppa del Mondo di Triathlon a Roma: buona la prima

Buona la prima. La tappa a Roma della Coppa del Mondo di Triathlon è stata un successo. La gara, su distanza sprint, ad alto tasso di adrenalina, si è svolta su un percorso tecnico e muscolare, con il meglio del triathlon mondiale a sfidarsi all’ultimo secondo, per la prima volta nella Città eterna. Il percorso della bici e della corsa si sviluppava attorno al Laghetto dell’Eur, reso balneabile per l’occasione, dove si è svolta la frazione nuoto.

Location quella dell’Eur che si è dimostrata una cornice perfetta sia in termini di sicurezza del percorso e che per la logistica e la complessa organizzazione legata alle varie transizioni della gara, ma anche per l’ospitalità e il calore con cui gli appassionati di triathlon italiani hanno accolto tutti gli atleti per questa gara del circuito della World Triathlon Cup (WTC), per la prima volta in Italia, che metteva in palio punti preziosi per gli atleti in cerca di una qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024. Questo il calendario delle Olimpiadi di Parigi per il triathlon: il 30 luglio si svolgerà la gara uomini e il 31 quella delle donne, mentre la staffetta a squadre il 5 agosto prossimo.

Gli atleti presenti a Roma, il meglio del triathlon mondiale, provenivano da 28 nazioni. Le prime a partire sono state le 46 atlete della prova femminile alle nove in punto. La gara è stata velocissima. La distanza sprint prevedeva 750 metri di nuovo nel Laghetto dell’Eur (1 giro), per poi affrontare la frazione dei 20 chilometri di ciclismo in un percorso duro e muscolare (4 giri da 5 km), con uno strappo in salita e una discesa tecnica, dove non sono mancate le cadute, passando per l’obelisco di Marconi, il Palazzo della Civiltà Italiana e la Basilica dei Santi Pietro e Paolo, per finire con i 5 chilometri di corsa multilap (2 giri da 2,5 km), in un circuito che girava attorno al Laghetto dell’Eur.

Le ragazze sono uscite dall’acqua in una frazione velocissima, sotto ai 10 minuti: l’italiana Bianca Seregni con la belga Jolien Vermeylen e l’altra azzurra Alice Betto, appena rientrata nel circuito World triathlon dopo la maternità, sono state le prime tre a uscire dall’acqua. Determinante è stata la frazione ciclistica, con i 4 giri micidiali a tutta per lo strappo verso la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, in cima al colle dell’Eur. Si è creato un terzetto davanti con la belga Vermeylen, la francese Mathilde Gautier e l’inglese Olivia Mathias che ha guadagnato 20-25 secondi sul primo gruppo inseguitore di una quindicina di atlete tirato per quasi tutta la gara dall’italiana Verena Steinhauser, tra le più forti atlete al mondo nella frazione bici, con le altre due azzurre in gruppo. Con questa situazione si è arrivati alla seconda transizione: la corsa.

La prima a uscire per la frazione corsa è stata la belga Vermeylen, sempre davanti in questa gara sino all’ultimo giro, quando è passata al comando la favorita tedesca Nina Eim, con il pettorale numero uno: la tedesca ha imposto un ritmo di corsa molto elevato, ha recuperato e superato la belga ed è andata a vincere la prima edizione della Roma WTC, fermando il cronometro a 59 minuti e 26 secondi, al termine di una gara tiratissima resa più dura dalle salite e la velocità dell’ultima frazione di corsa sotto un sole che cominciava a farsi sentire. Seconda l’altra tedesca Marlene Gomez-Goggel. Terzo gradino del podio per la svizzera Cathia Schar. E al quarto posto, premio combattività, per la belga Vermeylen. Seguita dalla spagnola Noelia Juan e dalla francese Audrey Merle.