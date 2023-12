Coppelia, nuova incursione di Ratmansky alle fonti creative del balletto

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

“ Siamo come gnomi sulle spalle di giganti”. Una descrizione del lavoro di coreografo che oggi più che mai sente su di sé la forza e la complessità della storia della sua arte. Una descrizione che ha potuto essere scritta da Alexei Ratmansky, che per la sua idea di coreografia ha sempre fatto sì che il passato fosse per lui una spinta per costruire il futuro. Perché Ratmansky, tra i più famosi e richiesti autori di danza del primo quarto di secolo, ha nel suo DNA la storia della danza accademica dell’ ’800 e ’900 nelle sue più complesse e varie trasformazioni e si considera, ed è considerato dalla critica internazionale, l’elemento più recente di una catena artistica che nei secoli si è continuamente rinnovata, senza però mai mancare ai propri ideali.

New York City Ballet

Non a caso sia in Europa che in America è considerato il più importante coreografo di balletto di oggi e ora, che dopo 15 anni come coreografo dell’American Ballet Theatre è arrivato al New York City Ballet, con cui George Balanchine, (con Jerome Robbins, ricordiamolo), aveva portato la danza d’arte nel ’900, si sente nel posto perfetto per andare avanti, in questa direzione, nel tempo presente.

Così anche la nuova Coppelia che Ratmansky ha creato per e sui ballerini del Teatro alla Scala - la nuovissima etoile Nicoletta Manni apre la serie di spettacoli con Timofej Andrijashenko come Franz e Christian Fagetti come Coppelius il 17 dicembre - è pensata come un passo in più sia nel suo personale percorso artistico sia più in generale nella storia attuale dell’arte coreutica dei nostri anni.

Coppelia è infatti una nuova incursione di Ratmansky alle fonti creative del genere-balletto, dopo i lavori che creò venti anni fa sulla scia dei maestri dell’epoca sovietica e le ultime creazioni per l’ American Ballet Theatre, come Whipped Cream. Ma Coppelia, a differenza di questi, è uno dei punti saldi della storia della danza, grazie alla musica di Léo Delibes e alla tradizione russa di Marius Petipa (con l’italiano Cecchetti) che salvo’ il balletto dal dimenticatoio in cui sarebbe finito dopo la sua prima parigina. Lo ricordò lo stesso Balanchine quando nel 1974 ne fece la sua versione per il NYCB: la storia artistica dell’arte coreografica, in cui il passato che si scioglieva al presente, senza soluzione di continuità, era stata la molla che lo aveva convinto a mostrare la linea diretta che da Petipa arrivava a lui. Ratmansky ha iniziato da questi elementi per la sua coreografia, ma come suo solito ha fatto dell’humor e la spontaneità i punti saldi di una struttura allo stesso tempo complessa e semplice, dove i passi si creano nello spazio senza forza apparente, come se fossero appena immaginati, sull’onda delle sensazioni che la musica di Delibes racconta e disegna.

Il continuo cambiare delle proprie emozioni e sentimenti

Così Svanilda e Franz, Coppelius, Coppelia ( e tutti gli altri) vivono in scena davanti ai nostri occhi il continuo cambiare delle proprie emozioni e sentimenti, e se ne sono costantemente presi, rivelando anche a noi le proprie idee e ragioni, che possono essere anche le nostre. E così l’ antico balletto torna a vita vera nel nostro tempo grazie a questo autore appassionato della sua arte, che, nel pieno della sua creazione artistica, sarà presto pronto a altri agoni. È a gloria della Scala che il futuro parta da questa sua Coppelia.