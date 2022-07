Coppie di fatto, arriva la negoziazione per i contrasti sui figli

Se non lo riterrà adeguato, lo trasmetterà al presidente del Tribunale che fisserà nei successivi 30 giorni l’udienza di comparizione dove potrete esporgli le vostre argomentazioni. Se, invece, lo riterrà garante dei diritti della bimba/bimbo, autorizzerà l’accordo – nel cui testo sarà bene marcare l’importanza che trascorra tempi adeguati con ogni genitore, nel rispetto della bigenitorialità – ed esso produrrà gli stessi effetti del provvedimento emesso dal giudice.

Nel caso di chi non è sposato, gli avvocati non saranno tenuti a far avere l’accordo al Comune. Del resto, nei registri di stato civile le coppie di fatto non figurano a meno che – avvalendosi della possibilità introdotta dalla legge 76/2016 (nota come Cirinnà) – abbiano registrato la convivenza all’ufficio anagrafe mediante la Carta di convivenza che ha proprio il fine di ufficializzare sia il legame che lo stato di coabitazione nella residenza indicata.

Diversamente, cioè qualora si scelga di restare una coppia informale, non si potrà accedere alle tutele previste dalla legge del 2016 ma soltanto a quelle via via riconosciute dalle sentenze dei giudici o da specifici interventi normativi. In sintesi, sono quattro le tipologie di convivenze a protezione crescente: coppie formate da persone di sesso diverso e sposate; coppie formate da persone di identico sesso legate da unione civile, quasi equiparate ai coniugi per obblighi di assistenza morale e materiale, dovere di coabitazione e diritti successori; conviventi di sesso identico o diverso anagraficamente registrati; conviventi di fatto non registrati.

Tutti i diritti che si ottengono se si registra la vita in comune

Siamo indecisi se registrare la nostra convivenza. Quali sono i vantaggi?

La legge ha esteso alle coppie registrate molti diritti: visite al partner detenuto o ricoverato; assistenza ospedaliera con accesso alle informazioni sulla sua salute, possibilità di effettuare per lui scelte mediche se incapace; decisioni funerarie e sulla donazione degli organi; idoneità a farne da tutore, curatore, amministratore di sostegno se interdetto o inabilitato; permanenza del superstire nella casa familiare dopo la morte del partner proprietario per 2 anni o periodo pari alla convivenza se superiore al biennio, non oltre 5 e minimo 3 in presenza di figli minori o disabili; rilevanza nelle liste per le case popolari; partecipazione agli utili dell'impresa familiare; alimenti all’ex se indigente.

Niente diritti successori, però, quindi per garantire il convivente lo si dovrà nominare erede, donargli beni o renderlo beneficiario di un’assicurazione sulla vita. Di contro, le coppie non registrate godranno – se provino la stabilità e progettualità del rapporto – soltanto delle tutele fissate dai giudici e da alcune norme in diversi ambiti: congedi parentali, procreazione assistita, violenza domestica, diritto possessorio sul tetto familiare, garanzie per i collaboratori di giustizia e vittime di terrorismo o criminalità organizzata, risarcimento da morte del convivente per fatto illecito altrui (ad esempio per incidente stradale), permesso di soggiorno. Sul versante figli, invece, valgono le stesse regole previste per i genitori sposati su bigenitorialità, affido condiviso, assegno, casa.