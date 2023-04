Coppie di fatto e una tantum: la negoziazione si estende

Inoltre, può essere utilizzata per raggiungere una soluzione consensuale circa l’assegno di mantenimento chiesto ai genitori dal figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente e per stabilire gli alimenti, vale a dire il contributo, per quanto minimo, che può essere assegnato a chi non è indipendente.

Ma la riforma non estende solo la casistica in cui è possibile ricorrere alla negoziazione assistita: aumenta anche gli strumenti a disposizione per trovare un accordo. Nei procedimenti instaurati dal 28 febbraio scorso, infatti, con l’accordo di negoziazione assistita si può stabilire che l’assegno divorzile sia corrisposto in un’unica soluzione (una tantum) e la valutazione di equità è rimessa agli avvocati. In precedenza, invece, questa valutazione poteva essere fatta solo dal giudice.

Dal 28 febbraio, poi, hanno effetti obbligatori i patti di trasferimento immobiliari contenuti nell’accordo di negoziazione assistita.

Si applicheranno invece dal prossimo 30 giugno le norme che prevedono la possibilità per le parti di ricorrere al patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita. Si tratta, del resto, della data prevista in origine per l’entrata in vigore del decreto legislativo 149/2022, poi anticipata al 28 febbraio (con alcune eccezioni) dalla legge di Bilancio 2023.

