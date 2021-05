Coprifuoco verso graduale eliminazione: allentamento delle restrizioni a tappe

5' di lettura

Il coprifuoco verrà “sbianchettato”? Il rientro obbligatorio a casa alle 22 ormai sta stretto alle categorie, ristoratori in testa, alla politica, alla gente comune. Da una parte si assiste al pressing delle Regioni e della politica per abolirlo subito, dall’altra il governo che vuole consentire le riaperture e l’allentamento del coprifuoco, «ma con la testa». E in sicurezza, per evitare una ripresa dei contagi, come ha spiegato il premier Mario Draghi dal Social Summit Ue di Porto, dove ha chiesto di non vanificare i sacrifici fatti. Per il premier sarebbe un errore imperdonabile. Per evitare che accada come in Spagna dove l’addio al coprifuoco è stato salutato fra brindisi, assembramenti e arresti nella prima notte «in libertà».



Al primo Cdm proposta la cancellazione

Dal canto suo Matteo Salvini ha fatto dell’abolizione del coprifuoco un cavallo di battaglia e ha annunciato che al primo Cdm utile la Lega chiederà di cancellarlo. In un’Italia gialla, tranne tre regioni arancioni (Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta), i governatori premono perchè il coprifuoco alle 22 strema il mondo della ristorazione e mette a rischio il turismo, mentre Paesi europei nostri competitori come la Grecia, li attraggono. La politica in generale è per un allentamento del coprifuoco, ma che non sia un “liberi tutti”. Si dicono pronti a rivedere il coprifuoco deputate e deputati pentastellati componenti della commissione Affari Sociali e Sanità, ma “no al libera tutti”. «Questo virus - spiegano - ci ha insegnato a non abbassare la guardia e le varianti che colpiscono i più giovani sono un ulteriore elemento di cui tenere conto. Perciò - proseguono - ogni strumentalizzazione politica su questo argomento è utile forse per uno ‘zero-virgola' in più nei sondaggi, ma non per il bene comune». La linea è: graduali riaperture e avanzamento del piano vaccinale.

Slittamento passo dopo passo

Si procederà passo dopo passo, spostando avanti le lancette di due ore, verso metà maggio. Insomma si va verso la revisione del coprifuoco, come confermano i sottosegretari di Interni e Salute. «Resistiamo ancora qualche settimana e riapriremo anche i locali la sera, anche al chiuso. Se continuiamo con questi numeri sui vaccinati, tra 15 giorni si potrà spostare il coprifuoco in avanti. Ora si può, possiamo allargare le maglie, prima i numeri non lo permettevano. Eravamo nel pieno della terza ondata», ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite a Domenica In, su Raiuno. «Sì va verso la revisione del coprifuoco - conferma il sottosegretario all'Interno, Ivan Scalfarotto - il governo ha preso l'impegno a rivederlo e lo farà già nei prossimi giorni. Grazie alla campagna vaccinale che avanza ed alle migliori condizioni climatiche, è necessario porsi quanto prima nell'ottica di un suo superamento».

La chiave di volta potrebbe essere il green pass

La chiave di volta potrebbe essere il green pass, il lasciapassare per gli spostamenti concesso a vaccinati e guariti, che potrebbe facilitare gli spostamenti di chi lo possiede anche la notte. Si punta anche sulla maratona del piano vaccinazioni, anche se le scorte delle fiale Pfizer scarseggiano e in alcune regioni le dosi di Astrazeneca giacciono nei frigoriferi.

Chi può spostarsi fra le 22 e le 5 del mattino

Nell’orario del coprifuoco ci si può spostare solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Questo significa, per esempio, che il personale di un ristorante può fare ritorno a casa anche oltre le 22, come qualsiasi persona lavori in orari notturni. L’avventore, invece, è tenuto al rientro alle 22 nella propria abitazione.