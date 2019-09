Copyright, Google: stop anteprime. Niente soldi agli editori In Francia Google non mostrerà più le anteprime degli articoli dai siti di notizie. Eccola la prima risposta del colosso di Mountain View alla riforma Ue del copyright che ha visto nella Francia il primo Paese ad aver declinato nella propria legislazione le nuove norme di Andrea Biondi

Europarlamento approva riforma sul copyright

2' di lettura

In Francia Google non mostrerà più le anteprime degli articoli dai siti di notizie. Eccola la prima risposta del colosso di Mountain View alla riforma Ue del copyright che ha visto nella Francia il primo Paese ad aver declinato nella propria legislazione le nuove norme sul copyright, approvate dall'Unione Europea lo scorso 26 marzo. In base alle nuove regole gli editori dovranno essere pagati per le anteprime degli articoli, i cosiddetti “snippet” quando appaiono nei risultati del motore di ricerca.

GUARDA IL VIDEO / L’Europarlamento approva la riforma sul copyright

Ad annunciare la decisione di Google è un post che porta la firma del vicepresidente delle News di Google, Richard Gingras. «Alla fine di ottobre – scrive Gingras – la Francia introdurrà la sua nuova legge sul diritto d'autore, che offre maggiori diritti agli editori di notizie online. Si tratta della prima implementazione della direttiva europea sul diritto d'autore, approvata all'inizio di quest'anno. Di conseguenza, apporteremo modifiche al modo in cui i risultati delle notizie appaiono nella Ricerca, e se vi trovate in Francia, potreste vedere che alcuni risultati hanno un aspetto diverso».

LEGGI ANCHE / Copyright, cosa prevede la direttiva Ue che tutela autori ed editori

Quando la legge francese entrerà in vigore, continua Gingras «in Francia non mostreremo più i contenuti in anteprima di una testata europea, a meno che l'editore non abbia provveduto a informarci che questo è ciò che desidera. Questo si applicherà ai risultati di ricerca nei diversi servizi Google».