Coraggio: «La Consulta alla svolta. Sopravvissuti grazie alla tecnologia»

Sì. Tutte le istituzioni si sono trovate investite di una maggiore responsabilità. Gli interessi in gioco sono rilevanti: stiamo parlando della salute e della libertà. Ma anche la stragrande maggioranza dei cittadini ha mostrato un alto grado di responsabilità. Non è, dunque, vero che la Costituzione abbia avuto un impatto divisivo.

La Costituzione, però, non viene lasciata in pace: ora è il turno del green pass rafforzato e dell’obbligo vaccinale. Il fenomeno ha qualcosa di patologico?

Sono in gioco valori rilevanti e non trovo anormale che ci si richiami alla Costituzione, seppure in alcuni casi in modo sbagliato. Lo trovo fisiologico in un momento di emergenza come questo. Nei momenti critici, i riferimenti devono essere i più alti possibile.

La Corte è stata più impegnata rispetto ai periodi di normalità?

Sì. Per questo abbiamo cercato di fare chiarezza, di non sfuggire ai problemi, come quello degli effetti di questa situazione eccezionale. La domanda è: fino a che punto si possono giustificare interventi a loro volta eccezionali? Abbiamo fissato criteri molto precisi: la situazione eccezionale giustifica interventi eccezionali, ma questi devono avere un preciso limite temporale e va costantemente verificata la proporzionalità tra l’emergenza e le misure prese.