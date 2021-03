Coronavirus oggi. Ipotesi governo: proroga stretta su viaggi all'estero al 30 aprile. Figliuolo, piano lombardo coerente con quello nazionale

12:12 AstraZeneca: Rasi, grandi numeri non danno ragione a Germania

“La Germania non si sta comportando correttamente” e la decisione di sospendere la somministrazione di AstraZeneca agli under 60 per la possibilità di rari effetti collaterali collegati a trombi “dovrebbe farla prendere all'Agenzia Europea dei Medicinali”. Inoltre, “mi sembra che i grandi numeri continuano a non convincere che ci sia una relazione diretta tra questi eventi e il vaccino”. Lo ha detto a Sky TG24 Guido Rasi, ex direttore dell'Ema, ospite di 'Buongiorno', a propositi della nuova decisione adottata da Berlino rispetto al vaccino anglo-svedese. “Non è possibile - ha sottolineato Rasi, ordinario di Microbiologia all'Università di Roma Tor Vergata - che la Germania prenda decisioni che dovrebbero esser condivise di più. E soprattutto dovrebbero anticipare ogni singolo caso sospetto all'Ema, discutendolo in quella sede”. D'altronde, ha aggiunto, “se c'è un vero segnale è giusto che lo dicano a tutta l'Europa, se non c'è un vero segnale, l'Ema tranquillizza anche loro”. Relativamente alla possibilità di effetti trombotici del vaccino, ha proseguito, in Germania “si sono innamorati di una teoria, ma i numeri non sembrano dargli ragione. E guarda caso, questi casi sono stati tutti in Germania. Non mi sembra che stiano facendo una buona cosa né in termini di comunicazione né per loro stessi”. Pertanto, ha concluso l'esperto, “per ora noi facciamo bene a somministrare AstraZeneca anche agli under 60”.