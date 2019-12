Corbyn inguaiato dalle accuse di antisemitismo. Lui nega: mai stato razzista

Le scuse di Corbyn

Corbyn ha detto di essere «molto spiacente« per i casi di membri del partito che hanno fatto dichiarazioni o circolato messaggi anti-semitici ma ha respinto le accuse di averli condonati o tantomeno incoraggiati.

Il leader laburista ha sempre insistito che il suo lungo passato di militanza contro ogni forma di razzismo dimostra che non può essere accusato di antisemitismo.

I suoi sostenitori ritengono che la sua posizione pro-palestinese e contro la politica repressiva dell'attuale Governo israeliano sia stata esagerata e utilizzata dai suoi nemici per danneggiarlo. Il partito ha però ammesso di avere sottovalutato il problema dell'antisemitismonei suoi ranghi e di non avere preso misure abbastanza rigorose, ad esempio optando per la sospensione dei membri colti in fallo invece dell'espulsione immediata.

Oggi il Labour ha detto che sta cooperando con l'inchiesta della Commissione e che in futuro i membri colpevoli di antisemitismo verranno espulsi. La settimana scorsa il Rabbino capo, leader spirituale degli ebrei ortodossi in Gran Bretagna, aveva accusato Corbyn di avere permesso che «il veleno dell'antisemitismo» sia filtrato dall'alto verso il basso infettando tutto il partito. In un intervento inaudito in piena campagna elettorale, Ephraim Mirvis aveva parlato del grande timore di una vittoria laburista tra gli ebrei britannici.

ALTRI ARTICOLI

● Corbyn scaricato dal suo segretario, è guerra nel Labour

● Brexit, il guru del Remain: se Johnson perde si andrà a un nuovo referendum